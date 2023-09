Estoril Top Motor Show: Single Seater Series deram mais cor ao espetáculo | AutoSport

A comitiva das Single Seater Series marcou presença no Circuito do Estoril, dias 2 e 3 de setembro, para uma jornada de emoção ao cronómetro. Um fim de semana em que a competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de fórmulas em Portugal, reuniu uma fantástica grelha de 16 pilotos, dos quais 6 estreantes, e 15 monolugares em pista, separados por 32 anos, entre 1985 e 2017.

Um fim de semana único, ao qual o troféu deu um colorido especial que teve início ao cronómetro com os treinos cronometrados, no sábado. Uma sessão em que João Paulo, a realizar a primeira prova na competição, assinou o melhor tempo da Fórmula 4 ao volante de um modelo com o mesmo nome. Um feito igualado por Al Capone com o seu Fórmula Renault 2.0 na classe Fórmula Renault. Também Fernando Mayer Gaspar, em Mygale SJ00, fez o melhor tempo na ZT, Diogo Matos, em Van Diemen RF85, na KT80 e Vasco Sampaio registou a melhor marca com o seu Ray GR98 na KT.



Estavam lançados os ‘dados’ para as duas corridas do fim de semana. Na corrida 1, realizada ainda na tarde de sábado, João Paulo deu seguimento ao ritmo evidenciado nos treinos cronometrados e assinou o triunfo na Fórmula 4, primeiro da carreira na competição, com o seu Fórmula 4, seguido de André Vieira e Eduardo Machado que, em carros idênticos, terminaram na segunda e terceira posições da classe, respetivamente.



Já na Fórmula Renault a vitória ficou nas mãos de Al Capone, com AdF a ser segundo, ambos em Fórmulas Renault 2.0. O triunfo na KT ficou na posse de Vasco Sampaio, ao volante de um Ray GR98, com Diogo Matos a vencer a KT80 ao volante do seu Van Diemen RF85, seguido de Miguel Pereira, segundo classificado num Van Diemen RF88. Na disputada classe ZT, Fernando Mayer Gaspar, em Mygale SJ00, rubricou a vitória na corrida 1, seguido do Mygale SJ04 de Rui Silva e do Jamun M97 de Francisco Martins, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Para domingo estava reservado o derradeiro desafio do fim de semana, a corrida 2. Uma contenda em que seria um novo estreante a vencer na Fórmula 4, no caso, André Vieira aos comandos do seu Fórmula 4, numa classe em que o pódio seria fechado pelos Fórmulas 4 de Eduardo Machado e João Paulo.



Na Fórmula Renault, Al Capone acabaria por terminar a jornada com um duplo triunfo com o seu Fórmula Renault 2.0, seguido de AdF, em carro idêntico. Vasco Sampaio chegaria à segunda vitória do fim de semana na KT com o seu Ray GR98, num feito igualado por Diogo Matos, que assinaria novo triunfo na KT 80 com o Van Diemen RF85, seguido de Miguel Pereira, em segundo, com o Van Diemen RF88.



Já na ZT, Fernando Mayer Gaspar voltaria a levar o seu Mygale SJ00 ao lugar mais alto do pódio, seguido de Vítor Sampaio, segundo com o Vector MG01, e Rui Silva, que selou o pódio ao volante de um Mygale SJ04.



Vencedor da corrida 1 na Fórmula 4, João Paulo frisou: “Consegui uma boa vantagem na frente após as primeiras voltas e perante fórmulas mais recentes que o meu, o que foi bom. No final, vencer é sem dúvida um resultado bastante positivo, principalmente para quem se está a estrear.” Já André Vieira, que assinou o triunfo na classe na corrida 2, destacou: “Foi uma corrida desafiante, na qual cheguei a fazer um pião, cair para último, mas nunca desisti e consegui recuperar e acabar por vencer. Estou muito feliz por isso.”



Com duas vitórias no fim de semana na Fórmula Renault, Al Capone frisou: “Foram corridas interessantes e apesar de ter tido algumas questões com o carro, consegui adaptar-me às circunstâncias e vencer. Estou satisfeito por este regresso e espero ainda estar a tempo de lutar pelo título. É para isso que vou trabalhar.”



Também Vasco Sampaio, com uma dobradinha na KT, sublinhou: “Foram duas boas corridas em que, apesar de ter tido problemas de travões que me obrigaram a abrandar e a gerir, diverti-me bastante e consegui vencer. Por isso, estou satisfeito.”



Um feito igualado por Diogo Matos na KT80: “Foi um fim de semana muito divertido, sempre na luta com os fórmulas da classe ZT e sinto-me pronto para os próximos desafios.”



Já Fernando Mayer Gaspar, que rubricou duas vitórias na ZT, frisou: “Foi um fim de semana divertido em que correu tudo bem. Na primeira corrida ainda tive algumas lutas com fórmulas de outras classes, ao passo que a segunda foi mais solitária, mas gostei de voltar a estar em pista, soube muito bem.”



A par da ação em pista, este foi um evento em que teve como um dos momentos mais marcantes uma homenagem prestada a “Larama”, que recentemente nos deixou. Na manhã de domingo, todos os pilotos e equipas reuniram-se na reta da meta do circuito prestando um minuto de silêncio em memória de “Larama”. Uma mostra de carinho e solidariedade de todo o plantel.

Um fim de semana em que as Single Seater Series integraram o cartaz de luxo do Estoril Top Motor Show, que reservou um programa imperdível para o público. Um evento que contou com um paddock desenhado a rigor preparado em exclusivo para os adeptos, com uma fabulosa exposição de supercarros, com presenças de BMW M (BMW Caetano Baviera); Mercedes-Benz-AMG (C. Santos VP); Lotus (Lotus Portugal); Porsche (Centro Porsche Lisboa) e RACAR com forte aposta na componente Motorsport.



Em paralelo, a BMW M2 Experience by Caetano Baviera permitiu a 8 elementos do público, selecionados por sorteio, testarem o novíssimo BMW M2 em pista, ao passo que a Stunt Driving Experience, coordenada pelos instrutores da Stunt Driving School, proporcionou um conjunto de atividades imperdíveis aos adeptos, que viveram na primeira pessoa uma verdadeira experiência cinematográfica. Um fim de semana que contou ainda com praças de alimentação, zona kids e espaços de lazer, para conforto e comodidade de todos os adeptos presentes.