Estoril Endurance Festival: 13 Fórmulas Históricos e Contemporâneos na Single Seater Series

A temporada de 2024 da chega ao fim este fim de semana com duas corridas que prometem muita emoção no Autódromo do Estoril. Integrada na segunda edição do Estoril Endurance Festival by Powershield, a única competição de monolugares em Portugal apresenta uma extraordinária diversidade de carros que representam quatro décadas de história do desporto motorizado nacional e internacional.

A Single Seater Series destaca-se por reunir pilotos e monolugares de diferentes épocas, promovendo uma competição acessível e repleta de emoção para todos os entusiastas de corridas de fórmulas. Além disso, é um palco único para valorizar o talento dos pilotos e a engenharia destes fórmulas, num ambiente onde imperam a convivência, o fair play e a proximidade com o público, sendo que as máquinas das sete equipas participantes estarão expostas no paddock.

Fórmulas sem asas: um regresso aos anos dourados

As corridas da Single Seater Series incluem monolugares com e sem asas aerodinâmicas. Os fórmulas sem apêndices aerodinâmicos remetem aos anos áureos da Fórmula Ford em Portugal. Quatro destes modelos, inconfundíveis em pista, estarão presentes no Autódromo do Estoril. Miguel Pereira e Manuel Melo, um piloto que esteve na primeira prova de sempre da Single Seater Series em 2011, vão desta vez dividir o volante de um Van Diemen RF04 (1800cc | ZT) assistido pela House Racing. A eles juntam-se Vítor Sampaio, ao volante do Vector MG01 (1800cc | ZT) da G Tech, e Francisco Olho Azul, com o Jamun M97 (1800cc | ZT) preparado pela Wild Motors, reeditarão lutas intensas que marcaram a temporada.

O motor Zetec foi escolhido pela Ford Motor Company para os seus campeonatos nacionais entre 1993 e 2005, mas nem todos os Fórmula Ford têm motor Zetec. Uma boa testemunha disso é o sempre muito competitivo Van Diemen RF85 (1600cc | KT), preparado pela DBE Vehicle Dynamics, equipado por um motor Kent, com que Diogo Matos alinhará à partida e com um objectivo claro: vencer entre os fórmulas sem asas.

Fórmulas com asas: raridade e competitividade dos modernos

Entre os carros com asas, encontramos dois modelos que não competiram em Portugal no seu tempo. Carlos Tavares regressa com o seu Chevron B47 (2000cc | CW) de 1979, um histórico Fórmula 3 com motor Toyota Novamotor limitado a 160 cv, como estipulavam os regulamentos da época. Por outro lado, João Sequeira estreia-se com o Van Diemen RF97, preparado pela SRS Racing Developments, nas especificações da Formula Continental (FC). Esta categoria americana, criada em 1979, mantém-se viva até hoje sob a alçada do Sports Car Club of America (SCCA).

Nesta viagem ao passado, reencontramos ainda o Mygale PNC2000 (2000cc | HTG) da G Tech, vencedor de uma das corridas da última prova em Portimão. Enquanto finaliza o seu Tatuus Fórmula Renault 2.0, Fernando Mayer Gaspar regressa aos comandos deste carro construído pela prestigiada casa francesa Mygale para a antiga Fórmula Novis by Ford que se disputou em Portugal no início do século.

Os Tatuus Fórmula Renault 2.0 (2000cc | FR 2.0) também estarão em destaque nesta jornada final. João Silva (House Racing) e Rui Silva (G Tech) tentarão desafiar o favoritismo de Duarte Pires, que, com o seu monolugar da G Tech, venceu ambas as corridas disputadas no Estoril no Verão.

Outro destaque é o regresso de André Vieira, que estará ao volante do Tatuus F4-T014 (1400cc | PT4) com motor Abarth, assistido pela Funspeed. Após uma temporada internacional, o jovem piloto de 17 anos tentará repetir o domínio demonstrado por este carro ex-Campeonato de Espanha de Fórmula 4 na ronda inaugural de Portimão.

A grelha completa-se com dois Funspeed FS2019 (1000cc | FN), monolugares desenvolvidos em Portugal pela equipa do Fundão. Christopher Kirby-Higgs, que adorou a experiência em Portimão, regressa para esta jornada final, enquanto o segundo exemplar será partilhado pelos também estreantes, João Saraiva e Nuno Fazendeiro, que, apesar de se estrearem na Single Seater Series, já conhecem bem o carro construído na Cova da Beira, com o qual competiram na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha.

Informações para o público

O “showdown” da Single Seater Series decorre nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. O acesso à bancada A do Autódromo do Estoril é gratuito, mas para explorar o paddock e participar em todas as atividades previstas, será necessário adquirir um passe de 20€ para o fim de semana completo ou 15€ para um único dia.

Os bilhetes podem ser adquiridos online, no site da BOL.pt, ou presencialmente nos balcões da FNAC e Worten, até 29 de novembro. Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, os bilhetes estarão disponíveis apenas na bilheteira do circuito.

Os fins de semana da Single Seater Series incluem duas corridas de 15 minutos, com a prova de domingo a ser transmitida em direto nas redes sociais da Race Ready (Facebook e YouTube).