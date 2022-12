Campeões 2022, Single Seater Series: Carisma e a nostalgia dos monolugares | AutoSport

As Single Seater Series, competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu

de monolugares em Portugal, esteve de regresso à ação em 2022 com 4 rondas no calendário. Após as três passagens pelo Autódromo do Estoril e uma passagem pelo Autódromo Internacional do Algarve, Fernando Cordeiro Filho foi campeão na classe Fórmula Livre, enquanto Miguel Abreu (Al Capone) venceu o título nos Fórmula Renault, tal como aconteceu a António Correia nos Fórmula +. Vasco Sampaio triunfou nos KT e Diogo Matos nos KT80, enquanto António Rodrigues o fez na classe KT70. Paulo Vieira nos VJ e Rui Silva nos ZT fecharam as contas dos títulos nesta competição que trouxe os históricos fórmulas às pistas nacionais.