Algarve Welcome Spring 2021: Race Ready e CRM Motorsport arrancam a 8 de maio

O Autódromo Internacional do Algarve recebe a Algarve Welcome Spring 2021: corridas da Race Ready e CRM Motorsport arrancam uma semana depois do Grande Prémio de Portugal. Race Ready Abre o ano de 2021 com 4 campeonatos a sul de Portugal. A Carrera Los 80’s abrilhantam o programa do Algarve Welcome Spring. Juntam-se também as competições da CRM Motorsport, KIA GT Cup e Super 7 by Toyo Tires.

A um mês do semáforo verde é agora apresentado o horário da festa que será o Algarve Welcome Spring 2021. Com um total de 6 competições e numa parceria entre a CRM Motorsport e a Race Ready, o fim-de-semana de Portimão terá quatro competições. “Após a longa pausa de Inverno de 6 meses, é com muito entusiasmo que voltamos ao AIA para a abertura da nossa época desportiva. Com 4 campeonatos, 3 grelhas próprias e esperando mais de 100 clássicos inscritos” declara com satisfação Diogo Ferrão, responsável máximo da Race Ready.

Iberian Historic Endurance retornará para o seu nono ano com grelhas repletas de belíssimos exemplares de veículos históricos em 2 corridas de 50 min. A exemplo do ano passado, o Group 1 e Trofeu Mighty Mini partilham a grelha algarvia para dois desafios de semi-endurance de 40 minutos.

O horário será composto por apenas 2 dias intensos em pista, sendo que Francisco Pinto Abreu, responsável pelo Group 1 Portugal e Trofeu Mini realça “Ao fazer o horário, tivemos uma atenção especial com as equipas do Group 1 e Trofeu Mini, com um horário feito à medida, de forma a que só precisem de chegar ao circuito Sábado durante a tarde.”

No entanto, a grande novidade do fim-de-semana é a estreia da Carrera Los 80’s, competição Espanhola reservada a receber os veículos da época de Ouro da categoria de Turismo com a regulamentação de Group 2 e Group A. Segundo Diogo Ferrão :“Ao longo dos últimos anos, estes carros têm vindo a ganhar um interesse extra. Assim em 2020, iniciamos em Espanha esta competição. Com o mesmo espírito dos 3 C “No Cheating, No Crashing, No complaining” e com um formato de corrida semelhante com o do Historic Endurance que possibilita 2 pilotos dividirem as duas provas, queremos oferecer às equipas e no futuro ao público, uma competição onde estes fantásticos automóveis possam participar, com um espírito similar ao que temos hoje no Iberian Historic Endurance.”

A Carrera los 80’s inclui no seu programa, 2 corridas de 40 minutos ao longo do traçado mais a sul de Portugal, o qual os pilotos e as suas fantásticas máquinas irão experienciar pela primeira vez um dos circuitos mais desafiantes do mundo. As competições da CRM MotorSport serão apresentadas a seu tempo…