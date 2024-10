Algarve Classic Festival: Single Seater Series promete espectáculo

De 25 a 27 de outubro, o prestigiado Autódromo Internacional do Algarve será palco da terceira jornada dupla da única competição monolugares do calendário nacional — a Single Seater Series. Esta competição, que reúne um leque competitivo de entusiastas das provas de fórmulas, promete um fim de semana repleto de adrenalina e velocidade no programa do Algarve Classic Festival.

A prova em Portimão é aguardada com grande expectativa, não só pelas suas características técnicas desafiantes, como também pela qualidade do elenco de pilotos inscritos. Entre os nomes que se destacam, temos veteranos e promessas do automobilismo que competirão em carros icónicos que marcaram diferentes épocas das competições de monolugares.

Os monolugares com asas têm ganho o seu espaço na cena nacional e Duarte Pires, espera repetir as performances do Estoril, onde venceu as duas corridas, aos comandos do Tatuus Formula Renault preparado pela G-Tech.

A experiente equipa baseada nos arredores do Circuito do Estoril irá assistir um segundo chassis italiano Tatuus Formula Renault. Esta será a estreia há muito aguardada por Rui Silva, aos comandos de um carro que lançou a carreira de grandes astros do automobilismo mundial como Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton ou Robert Kubica.

João Silva regressa ao circuito onde no início do ano debutou aos comandos do Tatuus Fórmula Renault, equipado com um motor de 2000cc da marca francesa, um carro que já provou ter as características certas para ser rápido em qualquer tipo de circuito.

Depois de uma excelente primeira experiência na Single Seater Series, no Autódromo do Estoril, Carlos Tavares retorna ao volante do seu Chevron B47 – Toyota Novamotor, preparado pela RodaClassica, um Fórmula 3 de 1979 que nos remete a grandes momentos da história do automobilismo.

Ainda nos monolugares com asas, há uma estreia ao volante do Funspeed FS 2019, o fórmula “Made in Portugal” criado e desenvolvido com entusiasmo e dedicação pela Funspeed Engineering no Fundão. Christopher Kirby-Higgs, visto a correr de Fórmula Ford na prova de Portimão no início do ano, vai debutar aos comandos deste monolugar bastante fiável e não menos rápido.

Fernando Mayer Gaspar trará o singular Mygale PNC2000, um monolugar que nos traz à memória os sucessos da Fórmula Novis by Ford em Portugal, preparado pela G-Tech, uma escolha técnica que poderá surpreender nas curvas rápidas de Portimão.

Entre o pelotão dos monolugares sem asas, Diogo Matos correrá com o seu nostálgico Van Diemen RF85.

Na House Racing, a dupla Miguel Pereira e Manuel Melo revezará o volante de outro icónico Van Diemen RF88, procurando capitalizar nas suas qualidades mecânicas.

Já Francisco Olho Azul desafiará os seus limites com o ágil Jamun M97 assistido pela Wild Motors

O experiente Vitor Sampaio, o piloto com mais participações em provas da Single Seater Series, fechará o alinhamento de pilotos da G Tech ao volante de um Vector MG01, um carro raro e de design inovador.

O Autódromo Internacional do Algarve, com os seus 4,692 km de curvas rápidas, subidas e descidas abruptas, promete testar ao limite as habilidades de cada piloto e as capacidades mecânicas das máquinas. A expectativa é alta e esperam-se duas corridas emocionantes e disputas acirradas no fim de semana algarvio.

HORÁRIO:

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO

16:45 – 17:00 Qualificação

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO

11:00 – 11:15 Corrida 1

17:05 – 17:20 Corrida 2