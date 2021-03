Sports&You prepara Superscars Endurance

A Sports & You, que conta com um palmarés invejável nos ralis e velocidade, esteve no passado sábado no Autódromo do Estoril a preparar a sua incursão pela nova competição ibérica Supercars Endurance.

A equipa, conta já com um Mercedes AMG GT4, com que Carlos Vieira rodou no Circuito do Estoril, podendo ainda adquirir um segundo carro. Após o teste positivo do sábado, a equipa ainda está a ultimar as duplas de pilotos e espera poder revelar a constituição da equipa brevemente, sendo Carlos Vieira, naturalmente, uma boa possibilidade.

A competição que conta com cinco rondas em circuitos de Portugal e Espanha, une esta época os campeonatos GT4 e TCR, criando grelhas fantásticas com alguns dos melhores carros de competição da atualidade.