Spanish Winter Championship: Noah Monteiro em boa posição para fechar título

Noah Monteiro pode sagrar‑se campeão já este fim de semana em Motorland Aragón, na ronda decisiva do Spanish Winter Championship, depois de um fim de semana praticamente perfeito em Jarama que o colocou no topo da classificação. O jovem português chega a Alcañiz com 26 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, numa grelha ultra competitiva de 32 pilotos de 18 nacionalidades, o que o coloca como claro favorito à conquista do título de inverno.

Em Madrid, Monteiro dominou a segunda ronda do campeonato: somou duas vitórias em três corridas, conquistou duas pole‑positions e rubricou duas voltas mais rápidas, liderando todas as voltas nas provas em que venceu e assumindo a liderança do campeonato antes da final em Aragão. Esse desempenho consolidou o #81 da Griffin Core by Campos como a referência da categoria, numa competição apontada como uma das mais fortes séries de inverno da Fórmula 4 europeia.

Gestão de corrida e estratégia serão chave em Motorland

Agora, em Motorland, o contexto muda, mas o objetivo mantém‑se: transformar a vantagem pontual em título. O traçado aragonês, com longas retas, fortes zonas de travagem e a famosa secção final em “anfiteatro”, é conhecido por premiar a gestão de corrida, o controlo dos pneus e a capacidade de ler o pelotão em provas onde os DRS‑trains e as lutas em grupo são frequentes. O próprio Noah sublinha a importância desses fatores e a vontade de atacar a vitória sem perder de vista as contas do campeonato.

“Estou com muita vontade de voltar a entrar no carro e determinado para lutar pela vitória nas corridas e no campeonato”, afirmou à partida para o fim de semana decisivo. O piloto lembra que já não roda em Motorland “há bastante tempo”, mas garante confiança no trabalho feito: “Estamos confiantes de que vamos estar fortes e eu sinto‑me pronto para entrar ao ataque e lutar pela conquista de mais um título.”

Horários e onde ver as corridas

A ronda de Motorland encerra o Spanish Winter Championship entre sexta‑feira e domingo, com um programa concentrado em três dias. Esta sexta‑feira está reservada aos treinos livres (10h00 e 14h40), antes de dois dias decisivos em que se define o campeão.

No sábado, a Qualificação 1 disputa‑se às 8h00, com tempos em direto no portal oficial de cronometragem, seguindo‑se a Corrida 1 às 12h35, transmitida em direto na DAZN e no canal de YouTube do campeonato, e uma Corrida Sprint às 14h10, em grelha invertida, igualmente com emissão na DAZN e online. No domingo, a Qualificação 2 arranca às 8h00, novamente com “live timing” disponível, e a Corrida 2, última prova do campeonato, está marcada para as 10h00, também com transmissão em direto.

Num campeonato curto, de apenas três fins de semana e nove corridas, o desempenho em Motorland será decisivo para fechar as contas. Depois de ter “feito história” em Jarama com duas poles, duas vitórias e domínio total das corridas, Noah Monteiro parte para Aragão com o título à vista – mas com a consciência de que, numa grelha tão densa, a consistência e a gestão do risco podem valer tanto como a velocidade pura na luta pelo troféu de inverno.