Sondagem da Semana – Qual o futuro para as competições motorizadas?

O tema da sustentabilidade ganha cada vez mais importância no futuro das competições motorizadas. O mundo precisa de medidas imediatas para travar, ou pelo menos minimizar as alterações climáticas e o desporto motorizado começa a encarar o tema com a devida seriedade.

Neste momento há três grandes vias que estão a ser seguidas:

Os carros elétricos com baterias, conceito usado na Fórmula E e que parece ser a tendência com mais força noutras competições, apesar dos danos colaterais desta via serem pouco referidos. A exploração mineira certamente terá de crescer para fazer frente às necessidades e cujo impacto ambiental não pode ser negligenciado;

O hidrogénio, aposta do ACO para o endurance, num conceito que se baseia numa tecnologia que ganha força, mas que tem como base uma filosofia que não privilegia a eficiência, com os custos energéticos de produção e armazenamento do hidrogénio ainda a serem demasiado altos;

Os combustíveis sintéticos, a solução que se tornou aposta da F1, mas que carece de desenvolvimento e embora resolva os problemas a curto prazo, não permite uma visão realmente futurista de alta eficiência.

O que lhe perguntamos esta semana é qual destas três correntes agrada mais ao leitor? Qual acha que pode ser a mais benéfica para ao desporto, quer a nível do espetáculo, quer a nível da relevância da tecnologia? A caixa de comentários é mais uma vez o local ideal para complementar a sua votação.

