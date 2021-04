Skoda Octavia reforça Touring Cup do Campeonato de Portugal de Velocidade

Uma Skoda Octavia 2 litros turbo e caixa DSG com paddle shift vai reforçar o plantel do Campeonato de Portugal de Velocidade.

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV divide-se em três divisões altamente competitivas: a GT Cup, a GT Light e a Touring Cup. Esta última tem reunido interesse de vários pilotos e equipas e acaba de receber reforço de peso graças à equipa Monteiros Competição.

A formação liderada por Paulo Monteiro trouxe até Portugal uma mão cheia de unidades do Skoda Octavia preparada debaixo da regulamentação TCR e que fizeram parte da Octavia Cup na República Checa.

Tecnicamente, o Skoda Octavia está equipado com um chassis idêntico ao do Audi RS3 LMS TCR, um motor de 4 cilindros com 2.0 litros sobrealimentado que debita 300 CV, acoplado a uma caixa de dupla embraiagem DSG de competição (semelhante à dos modelos CUPRA TCR) com comandos por patilhas no volante.

Este envelope técnico provou, nos testes já efetuados no Autódromo do Estoril e no Autódromo Internacional do Algarve, ser deveras competitivo nas mãos de diversos pilotos. A maioria ficou agradada com as performances do carro e com a sua fiabilidade que se traduz, naturalmente, num menor custo de manutenção.

As quatro unidades que já estão em Portugal, vão receber reforço de mais modelos, formando uma esquadra que aumentará de forma clara a competitividade da divisão Touring Cup do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. A formação Monteiros Competição, sediada no Porto, disponibiliza os Skoda Octavia para a divisão Touring Cup do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV numa ótica de aluguer com valores muito convidativos numa relação peço/competitividade de elevado calibre.