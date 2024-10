Single Seaters: Fernando M. Gaspar e João Silva dividem as vitórias

A temporada de 2024 da Single Seater Series teve a terceira ronda no Algarve Classic Festival, este fim de semana, Autódromo Internacional do Algarve. Integrada neste proeminente festival de clássicos, a Single Seater Series chegou ao sul do país com uma grelha diversificada e eclética, com Fórmulas de diversos formatos e idades.

A qualificação teve a sua estrela no Fórmula Renault de Duarte Pires, que percorreu os quase 5 km do autódromo em 1 minuto e 49 segundos, garantindo a pole-position e também a volta mais rápida de todo o evento, que contou com mais de 280 automóveis.

A Corrida 1 foi extremamente animada e surpreendeu quase todas as equipas, exceto a House Racing de João Silva. Com a pista já praticamente seca, quando os carros estavam na volta de formação, começou a chover novamente com alguma intensidade. As equipas já não podiam fazer alterações nos pneus e afinações, e caberia à habilidade dos pilotos lidar com as dificuldades de condução no piso molhado. O carro de Duarte Pires, que tinha a Pole Position, teve problemas logo no arranque devido aos slicks na chuva e acabou por desistir, deixando a luta pela vitória entre João Silva em Fórmula Renault e Fernando Mayer Gaspar em Fórmula Novis. Foi o piloto mais titulado da SSS que fez a diferença, com o Fórmula Novis a garantir a vitória por 4 segundos, apesar de João Silva ter sido o melhor da classe FR.

Diogo Matos ficou na terceira posição, tirando o melhor partido possível das condições e levando o seu Fórmula Kent a vencer a categoria, provavelmente com a melhor posição que um Fórmula Kent conseguiu nos últimos 10 anos de SSS. Logo atrás ficou o Fórmula Kent de Manuel Melo.

Na categoria Zetec foi o experiente Vítor Sampaio a vencer, seguido de Francisco Olho Azul.

Na Fórmula Fun, Christopher Kirby-Higgs estreou-se com sucesso na máquina da Funspeed e ficou à frente do Chevron B47 de Carlos Tavares, que fechou os oito primeiros.

Destaque ainda para o incidente entre Rui Silva e Manuel Melo, que obrigou a direção de corrida a terminar a prova mais cedo, pois os carros ficaram muito mal posicionados na pista.

A Corrida 2 contou uma história completamente diferente, com um sol quase primaveril a fazer esquecer a chuva da primeira corrida. Fernando M. Gaspar foi o primeiro líder a sofrer a pressão de João Silva, acabando por cometer um erro e perder uma posição para João Silva e também para Duarte Pires, que vinha numa grande recuperação, pois partiu de último e aproximava-se da liderança. Contudo, o azar voltou a bater à porta de Duarte Pires, que novamente teve de desistir.

O interesse dos espectadores focou-se agora na luta pela terceira posição entre Diogo Matos, Rui Silva e Carlos Tavares num histórico F3 de 1979. Rui Silva, que estreava o seu Fórmula Renault, foi ganhando confiança e conseguiu superiorizar-se nesta luta, alcançando assim o segundo lugar na classe FR.

Outra luta ocorreu entre Vítor Sampaio, Francisco Olho Azul e Christopher Kirby-Higgs, com este último a conseguir terminar à frente do grupo perseguidor e a concluir a sua primeira aventura num Fórmula Fun com sucesso. Já entre os dois Zetecs, desta vez foi Francisco Olho Azul que levou a melhor.