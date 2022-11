Single Seater Series, Estoril: Jornada decisiva da época com algumas estreias e regressos | AutoSport

O único troféu de monolugares em Portugal, a Single Seater Series, competição promovida pela Motor Sponsor, está de volta à ação já no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de novembro, com a derradeira prova da época, que tem como palco o Circuito do Estoril.

Um fim de semana de emoção e adrenalina ao cronómetro, em que o troféu apresenta um plantel marcado por várias estreias e regressos, numa jornada com contornos de decisão, onde serão conhecidos os vencedores da época em cada classe. Ingredientes a que se junta uma icónica moldura de monolugares, separados entre si por 40 anos de história do automobilismo, de 1979 a 2019, num total de 13 fórmulas presentes. Uma jornada em que a competição integra o cartaz do Estoril Racing Tribute | Armando Pinto, com organização a cargo da P21 Motorsport.

Em plano de destaque surge a classe Fórmula Renault, que recebe a estreia absoluta em competição dos pilotos André Monteiro e Ricardo Gomes, que se apresentam ao volante de dois Fórmula Renault 1600, juntando-se assim na discussão pela vitória ao Fórmula Renault 2.0 de ADF.

Na Fórmula Livre, o líder Fernando Cordeiro Filho volta a estar em ação com o seu Fórmula Novis PNC1, piloto que terá como rivais a dupla Fernando Gaspar e Fernando Mayer Gaspar, que irá partilhar, pela primeira vez esta época, a condução do Fórmula Novis PNC1 estreado na ronda anterior, também no Circuito do Estoril.

Atual primeiro classificado na Fórmula Mais, António Correia apresenta-se novamente com o seu Funspeed FS 2019 com a vitória como objetivo, num desígnio partilhado por Vasco Sampaio, que irá disputar a classe KT aos comandos de um Ray GR98, estreado na jornada anterior. A classe KT80 assinala o regresso de Diogo Matos, que após a presença no Autódromo Internacional do Algarve, volta a colocar o seu Van Diemen RF85 na discussão ao cronómetro nas Single Seater Series.

Já António Rodrigues apresenta-se no Circuito do Estoril com um PRS RH02 da classe KT70, monolugar que é novidade no plantel da competição esta época. Na ZT, a discussão ao cronómetro faz-se entre o Mygale SJ04 de Rui Silva, líder da classe, o Swift ST97 de Pedro Rodrigues, o Vector MG01 de Vítor Sampaio e o Mygale SJ00 de André Pardal, piloto que faz a estreia nas Single Seater Series.

Um fim de semana em que o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, destaca variedade de fórmulas presentes na derradeira jornada da época: “Ao longo da temporada trabalhámos sempre no sentido de ter a maior e melhor grelha em cada fim de semana. É por isso com agrado que vemos o número e a variedade de fórmulas em pista presentes no Circuito do Estoril. No entanto, e com o compromisso de pilotos e equipas, sabemos que esta é uma marca que todos queremos aumentar e é aí que nos iremos continuar a posicionar para o futuro. Um obrigado a todos os que têm estado connosco no crescimento das Single Seater Series.”

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.

Horário

Sábado, 12 de novembro

10h30 >> Treinos Livres (20M)

14h35 >> Treinos Cronometrados (20M)

Domingo, 13 de novembro

09h00 >> Corrida 1 (15M)

12h10 >> Corrida 2 (15M)