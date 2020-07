Single Seater Series: Corridas plenas de emoção

A nova aposta da Motor Sponsor para este ano viu o seu primeiro fim-de-semana de corridas realizar-se no Algarve, com 14 pilotos a responderem ‘presente’. O programa de corridas foi composto por 3 provas, duas de 15 minutos e uma, a final, de 20 minutos. O formato sprint garantiu lutas acesas pelas diversas posições, uma vez que não há tempo a perder com estratégias, ao contrário do que acontece com as provas de longa duração.

Na primeira prova seria António Almeida a liderar a mesma, sendo que António Correia teve problemas logo na grelha de partida. Vasco Sampaio também viria a sofrer alguns problemas enquanto Paulo Vieira e João Silva andariam juntos grande parte da corrida. Quanto a Rosário Sotto-Mayor, a piloto encontrava-se lesionada mas isso não a impediu de conseguir o 5º lugar final.

Na segunda prova, a emoção manteve-se, com batalhas constantes por todas as posições. António Almeida parte na frente e Rosário Sotto-Mayor ‘salta’ para a terceira posição, enquanto Hugo Hernandéz seria azarado e entraria nas boxes logo no início da prova. A luta pela liderança teve como protagonistas António Almeida e António Correia com a vitória a sorrir ao primeiro por menos de 1 segundo, enquanto que a terceira posição era discutida entre João Silva, Nuno Zeferino e Rosário Sotto-Mayor, com vantagem para João Silva.

A terceira corrida, e última do fim-de-semana, viria a ser, infelizmente, muito curta devido a duas entradas em pista do safety-car. Hugo Hernandéz seria a causa da primeira entrada, devido à quebra de uma rótula uniball durante a primeira volta. As voltas competitivas seriam, aproximadamente, duas, no final, com Rosário Sotto-Mayor a obter a vitória à geral, algo impressionante devido à sua debilitada condição física, como mencionámos, logo seguida do vencedor das duas corridas anteriores, António Almeida. O próximo fim-de-semana de provas tem lugar a 5 e 6 de setembro, no Autódromo do Estoril.

Classificações

Corrida 1

1º – António Almeida – ZT

2º – Paulo Vieira – VJ16

3º – João Silva – ZT

Corrida 2

1º – António Almeida – ZT

2º – António Correia – PT

3º – João Silva – ZT

Corrida 3

1º – Rosário Sotto-Mayor – PT

2º – António Almeida – ZT

3º – João Silva – ZT