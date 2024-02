Sheldon van der Linde assegura a pole position para as 12 Horas de Bathurst | AutoSport

Sheldon van der Linde assegurou a primeira pole da BMW nas 12 Horas de Bathurst em seis anos, durante uma intensa qualificação da prova de resistência que abre a temporada de 2024 do Intercontinental GT Challenge.

Van der Linde, que partilha o BMW M4 GT3 #32 com Dries Vanthoor e Charles Weerts, alcançou pela primeira vez o troféu da pole position Allan Simonsen na sua segunda prova em Bathurst, completando a sua volta mais rápida em 2:01.981s no ‘Shootout’ entre os 10 mais rápidos.

O BMW #32 da WRT vai partilhar a primeira linha da grelha com o Mercedes-AMG #888 da National Storage, uma vez que Broc Feeney terminou com o segundo melhor registo, ficando a 0,256s de Sheldon van der Linde.

Maro Engel (#130 GruppeM Mercedes-AMG) e Matt Campbell (#912 Manthey EMA Porsche) garantiram a terceira e quarta posições, respetivamente, ambos a mais de 0,4s do carro #32. Luca Stolz, no Mercedes-AMG #75 da SunEnergy1, ficou com o quinto lugar, a 0,458s.

Ricardo Feller (#2 KFC Team MPC Audi), Kelvin van der Linde (#22 Wash It Team MPC Audi), Maxime Martin (#46 WRT BMW), Alessio Picariello (#911 The Bend Manthey EMA Porsche) e Jordan Love (#88 Triple Eight Mercedes-AMG) completaram o top 10 da grelha de partida para as 12 Horas de Bathurst de hoje.

À margem da qualificação, Jules Gounon alcançou um feito memorável, assim como a Mercedes-AMG, batendo o recorde de volta mais rápida no Mount Panorama, num carro sem qualquer restrição em termos de desempenho. Gounon, o tricampeão das 12 Horas, registou uma volta em 1:56.605s num Mercedes-AMG GT3 sem qualquer restrição regulamentar.

Apesar de ser um recorde de volta não oficial, o tempo de Gounon foi mais rápido do que o anterior recorde de pista com um carro de cockpit fechado – 1:58,690s estabelecido em 2019 por Luke Youlden num Brabham BT62. O Mercedes-AMG, equipado com DRS e com mais de 650 cv de potência, rodou numa sessão de demonstração em pista antes da qualificação.

A corrida das 12 Horas de Bathurst está agendada para começar 18:45h de hoje, sábado, em Portugal continental.

Resultados completos, AQUI.