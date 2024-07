SEVENFRIDAY Classic Cup: Claudio Vieira venceu a primeira edição 

Claudio Vieira, em Porsche 911 3.0 RS, foi o grande vencedor da primeira edição da SEVENFRIDAY Classic Cup no programa do Estoril Summer Party, prova disputada no fim de semana de 13 e 14 de Julho e que contou com duas dezenas de concorrentes, entre quais alguns pilotos que fizeram a sua estreia na velocidade nacional, e carros espectaculares.

Com uma corrida de 60 minutos de duração, a SEVENFRIDAY Classic Cup, para carros de competição homologados ou produzidos entre 1955 e 2000, teve um pelotão composto por várias máquinas e rostos conhecidos do Iberian Historic Endurance e da Carrera Los 80, duas competições anuais de clássicos organizadas pela Race Ready na Peninsula Ibérica.

Na tarde de sábado, no Autódromo do Estoril, a sessão de qualificação ditou uma grelha de partida “Porsche-BMW”, com Claudio Vieira, em Porsche 911 3.0 RS, e Paulo Lima, em BMW M3, a partilharem a primeira linha da grelha de partida, seguidos pela dupla pai e filho Bruno Santos/Tiago Santos, em Porsche 911 3.0 RS, e Miguel Ferreira, em BMW 3.0 CSL.

Os dois Porsche preparados pela Aurora Motorsport arrancaram melhor, mas Paulo Lima recuperou o segundo lugar ao Porsche da família Santos ainda na primeira volta. Imprimindo um ritmo muito forte desde a primeira volta, Claudio Vieira manteve-se na frente da corrida até à paragem nas boxes, onde desceu para o terceiro lugar.

Nem o peso dos handicap de paragens nas boxes baralharam as contas ao Porsche verde, e Claudio Vieira acabaria por ver a bandeira de xadrez destacado na primeira posição da geral e da classe H-1980. O vencedor da corrida levou para casa um exemplar da SEVENFRIDAY, a marca de relógios que tem na fundação o desejo de desafiar o status quo e fazer diferente, representados em Portugal pela Importempo.

E “fazer diferente” foi o mote da prova, com muitos carros pouco vistos nas pistas nacionais, pilotos que se estreavam na velocidade nacional e um sistema de handicaps durante a paragem nas boxes que premiou os carros mais antigos e de menor cilindrada, com diferenças que chegaram aos quatro minutos de benefício.

Com o Porsche de Bruno Santos/Tiago Santos arredado da luta pelos lugares cimeiros, abandonando a vinte minutos do término, e o espectacular BMW de Miguel Ferreira a sucumbir ainda na volta inicial da corrida, Paulo Lima, inscrito em parceria com José Paradela, optou por não arriscar forçar a mecânica do seu BMW para tentar vencer na geral, finalizando assim no segundo lugar da corrida e primeiro entre os concorrentes da classe H-1990.

José Oliveira, em Ferrari 308 GTB, e a dupla Rui Ribeiro/Rui Salgado, no seu Ford Escort RS2000, tiveram um duelo muito interessante pela terceira posição, com o carro da casa de Maranello, que estava a fazer a sua primeira prova de velocidade em Portugal, a levar melhor sob o Ford Escort quando faltavam apenas dez minutos para o fim.

Seguiram-se nas posições imediatas Moura Teixeira, no seu recém-adquirido Porsche 911 3.0 RS, e a dupla francesa Jean-Philippe e Vincent Imparato, com um BMW M3 preparado pela RodaClássica.

O Volvo 850 da Monteiros Competições, num fim de semana em que foi partilhado por Vitor Costa e Sérgio Moutinho, venceu a classe H-2000, ao terminar no oitavo lugar, uma posição atrás do VW Golf GTi da Keep on Racing do duo Rui Moura e António Duarte.

Nas outras classes, triunfo para o Ford Escort RS1600 para a dupla Filipe Nogueira/Carlos Cruz nos H-1971 e do elegante Jaguar XK 140 de João Mira Gomes e Campos Ferreira nos H-1965, sendo que este último ainda apanhou um susto na última volta, devido a um pião sem consequências para a mecânica do carro inglês. Antes deu ainda para ver uma luta sui generis, e provavelmente única no mundo, entre este mesmo Jaguar XK140 e o Fiat Punto tripulado Oscar Rosmaninho, assim como o duelo esgrimido pelo Golf GTI e o Toyota Carina E ex-troféu monomarca, dividido por Arlindo Beça e Nuno Veiga, que se saldou em várias trocas de posições e momentos emotivos para os muitos espectadores que se deslocaram ao Autódromo do Estoril.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, esta iniciativa “superou as expectativas, com uma excelente lista de inscritos, onde conseguimos reunir um leque de viaturas de sonho. Dentro de um grande evento como foi o Estoril Summer Party, esta corrida decorreu sem problemas entre participantes que, apesar de categorias diferentes, se divertiram ao volante dos seus carros. Apesar de ser uma prova longa e exigente para as mecânicas, apenas tivemos apenas três abandonos e assim grandes momentos de diversão para quem participou. Experimentamos os handicaps para reduzir a diferenças nos resultados e ser mais ‘justo’, mas ainda temos de trabalhar um pouco mais neste sentido.”

João Saraiva, CEO da Importempo, acrescentou: “Foi para nós um imenso prazer colaborar com a Race Ready nesta fabulosa corrida. Carros e relógios são sempre uma excelente combinação. A SEVENFRIDAY tem uma linha específica, que se chama ENGINES, dedicada ao mundo dos automóveis de competição. Foi uma honra oferecermos ao vencedor o modelo CARBON GREEN. Trata-se dum relógio mecânico todo em carbono e borracha, materiais estes igualmente utilizados nas grandes máquinas de quatro rodas. E curiosamente, a cor do carro vencedor e a cor do relógio coincidiram!”