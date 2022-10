Sete competições compõem programa do 69º Grande Prémio de Macau | AutoSport

A edição 69 do Grande Prémio de Macau realiza-se de 17 a 20 de novembro e será composto por um programa de sete competições, ainda sem o regresso da Fórmula 3, a Taça do Mundo FIA de GT ou o mundial de Turismos (WTCR), mas com corridas de monolugares F4 e motos, entre outras.

O programa para o evento de 2022 no Circuito da Guia foi anunciado pelo Comité Organizador, destacando-se o Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 e o Grande Prémio de Macau de Motociclismo. Realizando-se ainda a Galaxy Entertainment Macau GT Cup, a Wynn Macau Guia Race, a MGM Macau Touring Car Cup, a Melco Greater Bay Area GT Cup, e o SJM Macau Roadsport Challenge.

Todos os quatro dias do Grande Prémio serão transmitidos em direto através da página oficial do Grande Prémio de Macau no Facebook e no seu website. As inscrições para o 69º Grande Prémio de Macau serão anunciadas mais tarde.

Os quatro dias de Grande Prémio de Macau serão precedidos de uma série de eventos para residentes e visitantes.