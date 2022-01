Segundo época de Miguel Gomes na Euro NASCAR 2 | AutoSport

O piloto português Miguel Gomes confirmou a sua segunda temporada na Euro NASCAR 2, ao volante do Camaro número 46 da equipa Marko Stipp Motorsport. Depois de uma boa temporada de estreia, acabando na 15ª posição da geral e em terceiro nas categorias Rookie e Legend Gomes renovou o contrato com a equipa alemã por mais um ano e espera continuar a evoluir na disciplina.

“A minha primeira temporada foi essencialmente de aprendizagem, tendo em conta que a experiência que tinha com estes carros era essencialmente em circuitos ovais apenas e, no caso da Euro NASCAR, todas as provas foram em circuito convencional. Ao longo do ano evolui bastante com a ajuda da equipa e para 2022 o objectivo será continuar a evoluir e melhorar a classificação do ano passado.”

A temporada de 2022 da Euro NASCAR começa a 9 de Abril no circuito alemão de Hockenheim, a primeira de um total de 6 jornadas duplas e ainda 2 eventos especiais extra campeonato.

Foto: Klemen Sofric