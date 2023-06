Segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade este fim de semana (c/ horário) | AutoSport

O Jarama Classic aproxima-se e com ele a segunda etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do ibérico Supercars Endurance, que se realiza entre os dias 10 e 11 de junho. O horário do Jarama Classic já está definido, realizando-se no domingo ambas as corridas do CPV.

Integrado num evento no histórico circuito espanhol, as competições que representam o pináculo do automobilismo na Península Ibérica partilharão a pista com o Historic Endurance, a mais prestigiada competição de clássicos do sul da Europa, a renovada Carrera Los 80 e os Super 7.

Sendo o ‘prato principal’ de um fim-de-semana de muitos motivos de interesse e emoção, as qualificações do Campeonato de Portugal de Velocidade / Supercars Endurance serão disputadas no sábado – a primeira a partir das 15h20 e a segunda das 15h40.

O numeroso pelotão verá os semáforos apagar-se para as duas corridas no domingo, às 10h15 e às 15h25, e como é habitual, ambas contarão com transmissão em direto nas redes sociais.