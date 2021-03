IMSA, 12h Sebring: Acidente violento provoca novo Full Course Yellow

Faltam pouco mais de 8 horas e meia para o final das 12h de Sebring e a corrida enfrenta mais uma interrupção, com dois GTD a embaterem de forma violenta contra as barreiras.

O Mercedes #28 Alegra Motorsports e o Lamborghini GRT #19 Grasser Racing Team envolveram-se num incidente no recomeço da prova após o segundo periodo de Full Course Yellow.

Simon Pagenaud no Cadillac #48 (Ally Cadillac Racing) está agora na frente da corrida, mas durante a segunda hora da prova, o domínio foi para o Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing e o # 10 da Konica Minolta Acura ARX-05. O Acura de Ricky Taylor e Filipe Albuquerque assumiu a liderança, com Taylor ainda ao volante e Albuquerque a entrar na terceira hora de corrida, aumentando a vantagem para o #01, mas as duas interrupções seguidas motivaram mudanças na tabela com as diferentes estratégias das equipas a fazerem-se sentir. O Mazda #55 segue na segunda posição e Albuquerque está agora em terceiro, mas o #48 terá de entrar em breve para as boxes.

Os Cadillac #5 ( Mustang Sampling / JDC-Miller Motorsport) e #31( Whelen Engineering Racing) tentam recuperar o tempo perdido provocado por toques que os atrasarem.

Em GTLM o Corvette #3 tem liderado a corrida, perseguido pelos BMW #25 e #24 (BMW RLL Team), tal como pelo Porsche #79 (WeatherTech Racing), mas é agora o BMW #25 (BMW RLL Team) na frente. Em GTD é o Lamborghini #1 da Paul Miller Racing na frente, em LMP2 o Oreca #18 (ERA Motorsport) lidera e em LMP3 temos o #38 da Performance Tech Motorsports na frente com #33 de João Barbosa em quinto.

Live Timing AQUI

Transmissão AQUI