Scherer Sport PHX vence Race 2 das 24h Nürburgring Qualifiers após duelo intenso, azar de Verstappen

A Scherer Sport PHX venceu este domingo a segunda corrida dos ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, com Christopher Haase, Alexander Sims e Ben Green a levarem o Audi R8 LMS GT3 evo II n.º 16 ao triunfo no Nordschleife, após 28 voltas, num fim de semana marcado por um forte contraste entre a emoção desportiva de domingo e a tragédia vivida na véspera.

A formação alemã terminou com 28,024 segundos de vantagem sobre o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 n.º 84 da Abt, partilhado por Luca Engstler, Mirko Bortolotti e Patric Niederhauser, enquanto o Porsche 911 GT3 R n.º 911 da Manthey assegurou o terceiro lugar após um duelo apertado até aos quilómetros finais.

Verstappen animou a corrida, mas problema técnico afastou-o da luta

Um dos grandes focos da prova esteve no Mercedes-AMG GT3 n.º 3, pilotado por Max Verstappen e Lucas Auer, que liderou durante cerca de hora e meia e chegou a dispor de uma margem próxima dos 30 segundos.

O neerlandês protagonizou uma das fases mais espetaculares da corrida ao envolver-se num duelo direto com Christopher Haase, primeiro ultrapassando o Audi na quarta volta em Schwedenkreuz e depois defendendo-se de várias tentativas de ataque na reta de Döttinger Höhe.

A luta perdeu, contudo, intensidade quando o Mercedes foi chamado inesperadamente às boxes após a 10.ª volta, devido a danos no splitter dianteiro, problema que obrigou a uma paragem prolongada e retirou qualquer hipótese real de vitória à dupla da Winward.

Steve Buschmann, responsável da equipa, explicou que a decisão foi tomada por precaução. “Ainda não sabemos exatamente porquê, mas temos danos no splitter. Por isso trouxemos o carro para as boxes como medida preventiva, para evitar algo pior”, afirmou.

Audi aproveitou a oportunidade e fechou a vitória

Sem o Mercedes n.º 3 na luta direta, a Scherer Sport PHX soube capitalizar o momento e consolidou a liderança até à bandeira de xadrez, fechando com vitória uma preparação importante para a corrida principal de Nürburgring, agendada para 14 a 17 de maio.

Christopher Haase admitiu, porém, que o resultado surgiu num fim de semana longe de ser linear para a estrutura do Audi. “O nosso fim de semana foi um pouco uma montanha-russa”, resumiu o piloto, acrescentando que a equipa teve dificuldades com as condições de pista molhada, embora o comportamento do carro tenha melhorado de forma clara na sessão de top qualifying.

Mesmo com reservas quanto ao equilíbrio ideal do carro, Haase reconheceu que a corrida acabou por correr de forma favorável à equipa, o suficiente para garantir um triunfo com peso simbólico e competitivo na antecâmara das 24 Horas.

Ferrari partiu da frente, mas saiu cedo de cena

Antes da corrida, Thierry Vermeulen tinha sido o mais rápido no top qualifying ao volante do Ferrari 296 GT3 Evo26 n.º 45, superando David Jahn, em BMW, por apenas um milésimo de segundo.

Ainda assim, a vantagem de partida teve curta duração, uma vez que Dennis Marschall, encarregado do arranque no Ferrari da Realize Kondo Racing, perdeu posições nas voltas iniciais e acabaria por abandonar logo na terceira volta, depois de um toque nas barreiras.

Minuto de silêncio marcou domingo carregado de emoção

A corrida deste domingo foi precedida por um minuto de silêncio em memória de Juha Miettinen, piloto finlandês de 66 anos que morreu na sequência do grave acidente ocorrido na primeira corrida do fim de semana, no sábado.

Segundo a comunicação oficial divulgada após o acidente, Miettinen, ao volante do BMW 325i n.º 121, foi vítima de um aparatoso incidente envolvendo sete carros, que levou à interrupção definitiva da prova inaugural.

Walter Hornung, diretor de corrida, sublinhou que os companheiros de equipa do piloto estiveram presentes na grelha durante a homenagem e agradeceram o apoio demonstrado por pilotos e público, acrescentando que os restantes feridos tiveram alta hospitalar ainda nessa noite, após observação médica.

Último ensaio antes das 24 Horas

Para além do resultado desportivo, o fim de semana serviu como etapa final de preparação para a edição de 2026 das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, considerada o ponto alto da temporada no Nordschleife.

A organização indicou já que o limite potencial de 150 inscritos deverá ser atingido este ano, sinal da forte mobilização em torno da prova de maio e da expectativa gerada pelo nível competitivo observado neste prólogo.

Entre o peso emocional do sábado e a intensidade competitiva de domingo, os Qualifiers deixaram uma imagem forte do que poderá ser a edição deste ano: uma corrida de altíssimo nível, marcada pela profundidade do pelotão GT3 e por margens cada vez mais curtas entre os principais candidatos.

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