Ryan Newman já teve alta médica

Dois dias depois do seu grave acidente nas Daytona 500, a Roush Fenway anunciou que o seu piloto, Ryan Newman, já saiu do hospital do Centro Médico Halifax, depois do seu forte acidente na última volta da corrida, a primeira da NASCAR este ano.

Newman tinha sido levado para o hospital, pouco se soube sobre o seu estado nas horas seguintes, sendo que o primeiro boletim médico referia uma situação grave, mas sem correr risco de vida. Ontem, a equipa divulgou a frase que todos queriam ouvir ou ler: “Ryan Newman teve alta médica do Halifax Medical Center”. Tudo está bem quando acaba bem.