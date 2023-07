Rui Santos: Vila Real disponível para “encontrar as melhores soluções para atrair público” | AutoSport

Terminada mais uma edição do Circuito Internacional de Vila Real é hora da organização local fazer o balanço e começar a preparar o próximo ano. Os desafios para Município, Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) e Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) são muitos, mas têm sido ultrapassados por uma organização praticamente voluntária e com a paciência demonstrada, ano após ano, dos habitantes da cidade, como relembra o Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Procurando uma prova internacional que faça companhia às competições nacionais, o traçado citadino transmontano apresenta as suas próprias limitações, não tendo o Município preparado alterações de fundo ao circuito. Ainda assim, o Presidente da Câmara explicou ao AutoSport a disponibilidade da organização local para encontrar soluções para atrair mais público, dando ao automobilismo uma ainda maior montra em Vila Real.

Pode ouvir esta parte da entrevista ao autarca vila-realense na faixa de áudio seguinte: