Rui Miritta correu em duas competições, separadas por 500 km, no mesmo fim de semana!

A sobreposição de do calendário do Iberian Supercars e da Porsche Sprint Challenge Ibérica acabou por obrigar Rui Miritta a um esforço extra no último fim de semana. Com constantes viagens entre Valência – onde disputou a segunda jornada do Iberian Supercars – e Navarra (onde disputou a jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica) o piloto deu tudo para se manter na luta pelos respetivos títulos onde está inserido.

Com algumas ausências a sessões de treinos livros em ambas as competições, Rui Miritta conseguiu o essencial: fez as “pole position” para as duas corridas Sprint da Porsche Sprint Challenge Ibérica na sua categoria, partindo da última posição da grelha de partida no Iberian Supercars, pois esteve ausente de ambas as sessões de qualificação.

A primeira corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica decorreu ainda no dia de sábado e Rui Miritta acabou tocado pelo azar. Ao volante de um Porsche 991.2 GT3 Cup alugado, o piloto de Valongo esteve na liderança da corrida até que já perto do final da prova, um pneu decidiu rebentar e atirou Rui Miritta para fora da corrida. Ainda assim, acabou no quinto do lugar da Categoria 1, segundo classificado dos 991.2 e terceiro da Classe GD.

Ausente da segunda corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica, Rui Miritta disputou a primeira manga do Iberian Supercars. Uma corrida com 45 carros na grelha de partida foi receita para uma prova demasiado conturbada. Vários “Safety Car”, bandeiras amarelas e uma janela para troca de pilotos alargada, lançaram a confusão na classificação.

Ao volante do Porsche 991.1 GT3 Cup preparado pela Monteiros Competições, Rui Miritta cumpriu a paragem nas boxes no momento certo, acabando por ser o melhor da Categoria Cup. Um espetacular resultado olhando ao facto de o piloto de Valongo ter saído do último lugar da grelha de partida.

Rui Miritta acabou por não conseguir estar presente na corrida Endurance da Porsche Sprint Challenge Ibérica, tendo fechado, assim, a sua participação na jornada de Navarra com o segundo lugar entre os 991.2 na primeira corrida Sprint.

Dessa maneira, o piloto de Valongo sentou-se no Porsche 991.1 GT3 Cup preparado pela Monteiros Competições para disputar a segunda corrida do Iberian Supercars. Uma vez mais, partindo da última posição da grelha de partida, Rui Miritta encetou a recuperação desde o arranque, apesar de muitos incidentes e a entrada em pista do “Safety Car”, chegando à liderança da categoria Cup ainda na madrugada da corrida.

Com mais um “Safety Car” a sair para a pista na fase final da corrida, que se prolongou até à bandeira de xadrez, Rui Miritta consolidou a primeira posição, rubricando, assim, uma dupla vitória na categoria Cup nesta participação na segunda jornada do Iberian Supercars.

A próxima prova da Porsche Sprint Challenge Ibérica será nos próximos dias 1 e 2 de novembro no CIrcuito de Jerez de La Frontera, onde também se realizará a quarta jornada do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, nos dias 31 de outubro a 2 de novembro.

Rui Miritta – “Foi uma verdadeira loucura… mas conseguiu participar nas duas competições. Não da forma que desejava, mas como foi possível. O balanço foi muito positivo, pese embora o rebentamento do pneu na única corrida da Porsche Sprint Challenge Ibérica que disputei. Mesmo assim, ainda conseguiu subir ao pódio da categoria GD e ser segundo entre os 991.2. Já no Iberian Supercars, duas vitórias muito saborosas saindo da última posição da grelha de partida, que permitem ganhar motivação e foco para a próxima jornada onde terei a oportunidade de disputar, uma vez mais, as duas competições e o Campeonato de Portugal de Velocidade.”