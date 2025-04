Rubens Barrichello em Portimão: “O meu sonho é correr com os meus dois filhos em Le Mans”

Rubens Barrichello é um nome incontrolável da F1 e do desporto motorizado. O antigo piloto de F1, que continua a competir e a viver a sua paixão, esteve em Portimão a acompanhar o filho Fernando, que competiu na jornada inaugural da Euroformula Open. Numa conversa com o AutoSport, (onde a F1 e a atualidade do desporto não foram abordados a pedido do piloto) Barrichello falou sobre o percurso dos filhos e sobre o desporto motorizado como escola de vida.

“É muito mais difícil estar do lado de fora”

Rubens Barrichello é hoje mais do que um ícone na história da Fórmula 1, representando equipas como a Jordan, Ferrari, Honda, Williams e Brawn GP. É pai de dois jovens pilotos e acompanha de perto a evolução de cada um. Em Portimão, onde Fernando Barrichello disputou a primeira uma etapa da Euroformula Open, o brasileiro revelou a tensão de ver os filhos em pista.

“É muito mais difícil estar de fora, porque conheces o caminho e as dificuldades”, confessa. “No princípio, desejas que ele tenha sucesso. Mas, com o tempo, o que desejo mesmo é que ele saiba sair das dificuldades, que saiba solucionar os problemas.”

SCIARRA GIANLUCA FOTOSPEEDY

Barrichello vê o automobilismo como uma verdadeira escola de vida: “O meu desejo é muito mais espiritualizado. Que ele sorria para os problemas e que faça o que o coração manda. Isto é mais uma escola de vida do que uma carreira. É uma escola maravilhosa, de muita dedicação. Acho que tudo na vida necessita de uma grande dedicação. Muita gente me pergunta: ‘Mas não tens medo pelo perigo?’ O perigo existe, ele causa-nos comoção, mas o perigo está à nossa porta em qualquer momento, então, acho que temos que estar com a mente livre, vir e curtir.”

Eduardo e Fernando: percursos distintos, o mesmo ADN competitivo

Sobre os filhos, Rubens não esconde o orgulho: “O meu maior orgulho é saber que eles gostam do desporto motorizado por si. Num certo momento, nunca se sabe se a criança faz aquilo só pelo pai, ou se faz por ela mesma. Para mim foi um orgulho muito grande de saber que eles querem dar continuidade, apesar da pressão muito grande ser filho de alguém que teve tanto tempo na Fórmula 1. Mas eles sabem lidar bem com isso e inevitável. Eles têm o talento deles e estão a percorrer o seu caminho.”

Eduardo segue atualmente no WEC pela Racing Spirit of Léman, equipa Aston Martin e resumiu de forma muito sentida o que sente pela carreira do filho: “Muito orgulhoso”, resume. Já Fernando vive uma fase mais exploratória: “Ele é muito jovem ainda. Ficou parado dois anos na pandemia. Experimentou outrs desportos, mas sentiu falta do automobilismo e voltou.”

SCIARRA GIANLUCA FOTOSPEEDY

Apesar de atuar também como “coach”, Barrichello tenta manter uma certa distância em pista: “Hoje [sábado]disse-lhe: ‘Portimão é muito conhecido pelo vento. Vai ver de onde vem o vento e define o teu setup’. Depois fui tomar o meu café. Quero que ele não se sinta invadido. Eu adoro estar com ele e acompanhá-lo dessa forma muito amigável. Divertimo-nos muito.”

O dia em que Barrichello se emocionou com o seu filho Eduardo

Há um vídeo marcante de Rubens Barrichello com o seu filho Eduardo, na primeira vez em que “Rubinho” sentiu de perto o que é ser pilotado pelo seu filho. Um momento enternecedor, que ficou marcado para sempre e que Barrichello recordou:

“Não estava preparado, chamaram-me para me sentar com ele e eu disse: ‘OK, vou’. Pensei ‘bom, que divertido andar com o meu filho, 14 anos, nunca ensinei passar de caixa’, ainda era caixa de em H. E aí ele saiu e o que me fez emocionar foi o fato de eu lembrar do meu pai.

Pensei o quanto deve ter sido difícil para o meu pai, ter deixado de viver a sua vida para viver a minha. Eu não ensinei o Dudu a trocar de velocidade e de repente ele estou com ele numa velocidade estratosférica para uma criança de 14 anos, eu fiquei muito emocionado. Foi uma, uma coisa de orgulho com o espanto de estar a acontecer tão rápido”.

Sonho em Le Mans e paixão intacta

Apesar da idade e da longa carreira, Barrichello não pensa em parar. “Amo o que faço. Vou ter 21 fins de semana de corridas este ano. Os que não corro, acompanho os meninos.”

Mas o objetivo está traçado: “O meu sonho é correr com os dois filhos em Le Mans. Digo-lhes: não demorem, que eu não estou a ficar mais jovem.”

Fotos: Euroformula Open