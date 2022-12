Rubens Barrichello bicampeão da Stock Car Brasil | AutoSport

Aos 50 anos, Rubens Barrichello continua a vencer. Desta feita tornou-se no piloto mais velho a vencer a Stock Car Brasil, o que sucede pela segunda vez. Venceu 11 corridas na F1, correu na IndyCar, 24 Horas de Le Mans, assegurou títulos na Fórmula Opel em 1990 e F3 inglesa em 1991. Este fim de semana, sagrou-se bi campeão da Stock Car na última corrida da temporada, disputada no Autódromo de Interlagos, num campeonato em que obteve três vitórias, sete pódios e uma pole-position em Goiânia.

O título não foi fácil, um pião fê-lo cair para as últimas posições, mas começou logo a recuperar terreno, mas os Comissários Desportivos decidiram desclassificar Gabriel Casagrande da corrida, depois deste ter sido culpado por um toque em Daniel Serra, ainda na primeira volta da corrida, e isso foi suficiente para assegurar o ceptro: “É o dia mais feliz da minha vida”, disse Barrichello no final.

Filme do dia decisivo

Se fosse um filme, a Super Final BRB teria todos os componentes de um grande drama. Quatro pilotos largaram no Autódromo Interlagos competindo pelo título da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. Mas incidentes tiraram de combate, por ordem, Matías Rossi, na Corrida 1, e Daniel Serra e Gabriel Casagrande, que se ‘enroscaram’ na primeira volta da segunda prova.

Rubens Barrichello também teve problemas após confusão no início da corrida, mas conseguiu permanecer na pista. Minutos depois, soube pelo rádio da exclusão de Casagrande da Corrida 2, e o veterano foi às lágrimas ainda dentro do carro, antes mesmo do término da corrida e comemorou a conquista do bicampeonato. Barrichello agora é o piloto mais velho a alcançar o título da principal categoria do automobilismo na América do Sul, com 50 anos, 6 meses e 18 dias.

Muito emocionado e ao lado da família, amigos e de toda a equipe Full Time Sports, Rubens Barrichello abraçou a mãe, Dona Idely, e perguntou: “Agora é o seguinte, a senhora está bem?”. Depois, comemorou a conquista com uma frase marcante. “Só tenho a agradecer o tanto de gente que torce por mim. É o dia mais feliz da minha vida”.

“Sinto uma gratidão enorme. Tenho um amor tão grande por Interlagos e, depois que consegui subir no campeonato em Goiânia, outra pista muito importante para mim, vi a ‘coisa acontecendo’.

Nunca teve grito de ‘já ganhou’, mas foi de uma forma construída. Agradeço a Interlagos, o amor da minha vida. A gente sempre teve uma ‘coisinha’ assim, e hoje a gente se libera dessa situação.

Estou lisonjeado por viver esse momento. Feliz por viver essa oportunidade, que foi bem usada. E Interlagos entregou algo que eu estava atrás há algum tempo. Só podia ser desse jeito, com as pessoas que eu amo e que estão ao meu lado”, vibrou.

Barrichello fez uma campanha memorável. Um dos grandes momentos foi a jornada de Goiânia, quando marcou todos os 56 pontos em jogo com pole position e vitória nas duas corridas. Rubinho também teve performances notáveis na quarta prova, no Velocitta, e em Santa Cruz do Sul, em setembro. Na mesma Goiânia, em outubro, o piloto assumiu pela primeira vez a liderança do campeonato e superou Serra e Casagrande justamente no momento capital, às vésperas da corrida decisiva e da confirmação do título neste domingo. Ao todo, o dono do Toyota Corolla #117 marcou três vitórias, sete pódios, uma pole e uma volta mais rápida.

Ao fim de 12 eventos e 24 corridas, Barrichello terminou o campeonato com 330 pontos. Daniel Serra foi o vice-campeão com 316, enquanto Gabriel Casagrande ficou em terceiro, com 307.

FOTO Stock Car Brasil