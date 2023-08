Ruben Vaquinhas reforça aposta no CPV com novo Aston Martin AMR GT4 | AutoSport

Tendo realizado a sua estreia absoluta no automobilismo na prova do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) no Autódromo Internacional do Algarve, Rúben Vaquinhas mostrou um ritmo muito competitivo aos comandos do McLaren 570S Trophy da Araújo Competição que dividiu com Manuel Vistas. O piloto decidiu dar um passo em frente e adquiriu um GT4 completamente novo.

A aposta de Rúben Vaquinhas recaiu num Aston Martin AMR GT4 que já foi recebido nas instalações da Araújo Competição. O piloto de Lisboa justifica a sua escolha com a sua relação com a marca britânica, assente nas garantias competitivas desta máquina.

“A Aston Martin é como um bom relógio ou um bom vinho, apresenta carros para os grandes conhecedores. Além disso, tenho uma relação muito especial com a marca, uma vez que o meu primeiro superdesportivo foi um dos seus modelos. Sou muito acarinhado pela marca e, agora, com ajuda da Aston Martin Lisboa, tenho um grande orgulho em poder representá-la. Por fim, o Vantage AMR GT4 já provou ser muito competitivo, o que me dá garantias de performance”, afirmou o piloto.

Ao participar nos dois primeiros eventos da temporada, Ruben Vaquinhas já tinha mostrado o seu interesse no Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas agora reforça a sua aposta, explicando: “sendo um apaixonado de supercarros não fazia para mim sentido competir em carros menos performantes em pista que os que tenho em casa, para além disso, estes automóveis são muito seguros. Face a isto, o Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade eram os campeonatos certos para mim, dada a sua competitividade e o profissionalismo da organização”.

Com um novo carro para a restante temporada de 2023, as aspirações de Ruben Vaquinhas alargam-se, mas o piloto que defende as cores da Araújo Competição tem os pés bem assentes na terra. “Este ano, tendo em conta que é o meu primeiro no automobilismo, estou numa óptica de aprendizagem e não tanto de resultados – sedimentar conhecimentos e ganhar experiência. Na próxima temporada pretendo ser mais ambicioso e dar um passo em frente para tentar evolver-me na luta pelas vitórias da minha divisão, muito embora saiba que haverá adversários muito fortes”, concluiu Ruben Vaquinhas.

Mais novidades podem ser ainda conhecidas em relação ao pelotão do CPV e Supercars Endurance. Recordamos que a Araújo Competição apresentou em Vila Real, no mês de julho, um novíssimo BMW M4 GT4 da última geração e está disponível para as restantes etapas da época, assim como para testes, havendo já interessados.

A próxima prova da temporada do CPV e do Supercars Endurance realiza-se em Jerez de la Frontera, entre os dias 20 a 22 de outubro.