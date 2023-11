Rodrigo Testa vence corrida do Lamborghini Super Trofeo Europe em Vallelunga | AutoSport

Rodrigo Testa, piloto da Iron Lynx no Lamborghini Super Trofeo Europe Pro/Pro-Am, venceu a segunda de duas corridas da ronda de Vallelunga, com uma ultrapassagem ao adversário que liderava na altura o pelotão na última das 30 voltas.

Fazendo dupla com o piloto belga Ugo de Wilde no Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO número 10, operado pela equipa Iron Lynx, Rodrigo Testa alcançou a primeira vitória da temporada do Lamborghini Super Trofeo Europe Pro/Pro-Am, depois de ter ultrapassado Andrzej Lewandowski depois de ter colocado imensa pressão sob o seu adversário.

Depois de uma primeira corrida marcada por um contacto que comprometeu um bom resultado, a dupla Testa/De Wilde largou de terceiro lugar da grelha de partida para a segunda prova do fim de semana em Vallelunga, tendo o piloto belga ultrapassado Daan Arrow ainda na primeira volta. Sem alcançar o líder Loris Spinelli, que tinha saído da pole position e alcançado uma vantagem confortável para os seus perseguidores, De Wilde entregou o comando do carro italiano a Rodrigo Testa, que passou a perseguir Lewandowski, conseguindo com sucesso a manobra de ultrapassagem pouco antes do final da corrida, vencendo com 0.955s para o neozelandês Brendon Leitch, que entretanto também tinha aproveitado para ultrapassar Lewandowski.

A próxima ronda do Lamborghini Super Trofeo Europe volta a ter como palco o traçado de Vallelunga, com as corridas marcadas para quinta e sexta-feira, antes das finais mundiais da competição da marca italiana.