Rodrigo Seabra preparado para a 2ª prova da Fórmula Aquila 1000 | AutoSport

A estreia de Rodrigo Seabra na Fórmula Aquila 1000 correu bem. Ocupa a sexta posição no Campeonato Júnior e a terceira entre os pilotos estreantes. Agora, avizinha-se a segunda jornada da temporada, este fim-de-semana de 4 e 5 junho no circuito sueco de Karlskoga, Gelleråsloppet. O foco continua a ser aprender e evoluir.

Até porque Rodrigo desconhece por completo o circuito onde irá competir nesta segunda jornada, um ‘handicap’ face aos seus adversários, perfeitos conhecedores da realidade que vão encontrar. No entanto, o piloto da Maia não se intimida e enfrenta mais este fim-de-semana de competição com o otimismo natural que o caracteriza.

“Estou ansioso por dar início ao fim-de-semana de competição. A primeira prova foi surpreendente, correu muito bem. E agora estou na expectativa de conseguir pelo menos o mesmo desempenho. A descoberta deste campeonato tem sido incrível e estar a competir com pilotos mais velhos e mais experientes deixa-me entusiasmado, não só com tudo aquilo que posso aprender, mas sobretudo evoluir. Acho que os conhecimentos adquiridos da primeira corrida me vão ajudar este fim-de-semana a ser ainda mais competitivo”, começou por explicar.

O desconhecimento do circuito pode ser uma desvantagem, mas não é uma total preocupação para Rodrigo Seabra: “Vou aproveitar os treinos para conhecer o traçado e adaptar-me. Claro que conhecer os circuitos é uma mais-valia, mas vou ter de lidar com isto em quase todas as provas por isso não posso ficar demasiado preocupada, tenho é de aproveitar ao máximo o tempo em pista para anular essa desvantagem para os meus adversários”, continuou. Assim, em termos de objetivos, Rodrigo só espera: “Fazer melhor ou igual ao primeiro fim-de-semana. Se conseguir estão os objetivos mais que alcançados”, concluiu.

O programa do fim-de-semana começa no sábado, 3 de junho com a realização dos treinos e qualificação. A corrida 1 decorre nesse mesmo dia pelas 16h (portuguesas). No Domingo, a corrida 2 e corrida 3 têm lugar às 12.10 e 15.25h (portuguesas).