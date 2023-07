Rodrigo Seabra no pódio entre os Rookies na Fórmula Aquila 1000 | AutoSport

O fim-de-semana de Rodrigo Seabra em Mittsverigebanan na Suécia onde decorreu mais uma jornada dupla da Fórmula Aquila 1000 teve um misto de sentimentos para o jovem piloto da Maia. Se por um lado, um sabor agridoce por no sábado não ter podido discutir a qualificação e como consequência largar para as corridas do último lugar da grelha, por outro a alegria de ter conseguido os seus primeiros pódios entre os ‘rookies’ em ano de estreia na competição e ter ficado à beira do pódio na classificação geral.

Voltemos ao dia de sábado, e à primeira jornada do fim-de-semana. Problemas na caixa de velocidades não permitiram a Rodrigo disputar a qualificação e a corrida 1. O sentimento de alguma frustração não condicionou a sua determinação para as duas restantes corridas. De trás para a frente, fez uma boa recuperação. De 16º para nono e sétimos lugares na segunda e terceira corridas.

Domingo, seria todo um novo dia de competição, mas com chuva! O sétimo lugar na qualificação abria boas perspectivas para as corridas que viriam a concretizar-se: terminou a corrida 1 no quarto lugar da geral, segundo entre os Rookies. Na Corrida 2, foi quinto da geral e novamente segundo dos Rookies e no derradeiro confronto ficou novamente a um degrau do pódio na geral e somou mais um segundo lugar entre os Rookies

Uma boa operação em termos de campeonato, que irá permitir ao jovem piloto português somar pontos importantes. No final de um dos fins-de-semanas mais exigentes da época, Rodrigo estava feliz e satisfeito com o trabalho realizado: “Foi um fim-de-semana intenso e muito trabalhoso. Não começou da melhor forma e deixou-me desiludido por não poder entrar em pista como os meus adversários para disputar a qualificação e a primeira corrida de sábado. Mas assim que a equipa resolveu o problema da caixa de velocidades, sabia que podia recuperar o tempo perdido. E foi isso que fiz. Foquei-me no meu trabalho e em fazer, melhor e melhor. E os resultados apareceram e deixam-me muito feliz. Os primeiros pódios neste campeonato, logo em ano de estreia, deixam-me confiante e determinada para as corridas que aí vêm. Acho que tenho margem para evoluir e conseguir ainda melhores resultados. O fim-de-semana começou mal, mas acabou muito bem!”, concluiu Rodrigo Seabra que regressa agora a Portugal para uns dias de descanso antes de regressar novamente à competição.

A Fórmula Aquila regressa às pistas de 11 a 13 de Agosto em Karlskoga.