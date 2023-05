Rodrigo Seabra estreou-se nos Fórmulas: “Não consigo descrever as emoções” | AutoSport

Rodrigo Seabra estreou-se este fim-de-semana na Fórmula Aquila 1000 no Circuito Sueco de Kinnekulle. O jovem piloto de somente 12 anos conseguiu o primeiro top 7 na derradeira corrida do fim-de-semana. Na primeira foi 11º e na segunda, nono.

Os resultados conseguidos espelham o trabalho e dedicação do piloto da Maia que se adaptou a esta nova realidade e não se deixou intimidar pela experiência dos pilotos mais velhos e já com provas dadas no panorama automobilístico.

Na qualificação conseguiu um 10º lugar, o que o deixava numa boa posição para a corrida. No entanto, o arranque não correu bem e Rodrigo caiu para a cauda do pelotão. Apesar da tenra idade, o espírito competitivo levou-o a encetar uma recuperação notável, até à 11ª posição.

Havia ainda duas corridas para disputar e Rodrigo Seabra cruzou a linha de meta da segunda prova na nona posição e no derradeiro confronto num bom sétimo lugar. Lutas e ultrapassagens foram os ingredientes do fim-de-semana que acabou bem para o piloto português de apenas 12 anos: “Não consigo descrever as emoções do fim-de-semana. Tive de tudo. Alguma preocupação no início pois não sabia exatamente o que esperar da competição propriamente dita e dos meus adversários. Satisfação por ter conseguido uma boa qualificação no meio de tantos pilotos experientes. Depois de alguma frustração quando na primeira corrida falhei o arranque, mas muita felicidade no final das três corridas pelos resultados que consegui. Senti-me confiante, competitivo e destemido. Uma sensação muito boa sobretudo quando os objectivos são superados. Cheguei a esta prova com vontade de ganhar experiência mas para além de experiência e aprendizagem vou para casa com três excelentes resultados para um piloto estreante”, explicou.

Depois deste primeiro confronto e daquilo que conseguiu fazer, Rodrigo Seabra já só pensa na próxima prova: “Agora vou continuar a trabalhar, a aprender para conseguir em pista ir fazendo melhor e melhor. Este início não me poderia ter deixado mais confiante e feliz”, concluiu. A próxima prova do Campeonato acontece a 3 e 4 de Junho em Karlskoga, Gelleråsloppet.