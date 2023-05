Rodrigo Seabra estreia-se na Fórmula Aquila 1000 este fim-de-semana | AutoSport

Tem apenas 12 anos, mas já um percurso considerável no panorama automobilístico nacional e internacional e prepara-se para dar o pontapé de saída para a sua época de estreia nos monolugares. De 5 a 7 de maio no Circuito de Kinnekulle na Suécia, Rodrigo Seabra vai voltar a sentar-se ao volante do seu novo monolugar, mas desta feita para a primeira corrida da temporada.

Depois de vários anos a competir ao mais alto nível no karting onde foi somando sucesso, chegou a hora de enfrentar, com apenas 12 anos, um campeonato destinado a pilotos com mais de 14 anos. Rodrigo, “the wolf” como é carinhosamente apelidado, quer fazer história. E a história faz-se trilhando caminhos por vezes difíceis, sobretudo quando em pista terá como adversários 20 pilotos empenhados e muitos deles melhores conhecedores do campeonato.

Apesar da autorização especial concedida pela Federação Sueca para disputar este campeonato, Rodrigo sabe que em pista terá muitos desafios para enfrentar: “Apesar de já ter testado o carro, de ter aprendido aspetos importantes e tentando adaptar-me de forma rápida, a realidade é que em situação de corrida as coisas são muito diferentes. Tudo acontece mais depressa, não podemos exitar. Sei que será um fim-de-semana duro, com pilotos mais experientes e adaptados a estas circunstâncias, mas isso não será intimidatório. Quero fazer o meu trabalho o melhor possível, ganhar experiência e tirar partido das circunstâncias. Se aliado a isso vier um bom resultado, tanto melhor”, começou por dizer.

Nesta primeira prova, o jovem piloto da Maia, opta por não criar demasiadas expectativas: “Preciso perceber onde me situo face à concorrência. Depois desta primeira prova será mais fácil fazer uma avaliação e criar metas. Estou desejoso de entrar em pista e de enfrentar ‘este mundo novo”. Sei que vai ser uma experiência única e um passo muito importante na minha evolução enquanto piloto”, concluiu Seabra que pese embora a sua tenra idade tem consciência que a resiliência é uma característica importante em qualquer carreira.

Assim, o fim-de-semana de competição começa na sexta-feira, 5 de Maio com as sessões de treinos livres. Para sábado e domingo estão reservadas as qualificações e corridas.