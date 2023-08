Rodrigo Seabra de regresso à Fórmula Aquila | AutoSport

Rodrigo Seabra está de regresso à Fórmula Aquila este fim-de-semana de 2 e 3 de setembro em Kinnekulle, na Suécia. O mais jovem piloto português a competir nos Fórmulas está otimista quanto a esta jornada: regressa a uma pista que já conhece ao mesmo tempo que traz a motivação dos pódios das corridas anteriores.

A ocupar a segunda posição no campeonato Rookie e a sexta entre os Juniores, Rodrigo está ciente que pode continuar a melhorar resultados e a destacar-se num campeonato que ganha cada vez mais destaque e visibilidade por toda a Europa.

Com 16 adversários em pista e sempre com corridas muito disputadas, Rodrigo mantém a sua natural boa disposição e foco: “Vai ser mais um fim-de-semana muito intenso. Entramos na reta final do campeonato e todos querem dar o seu melhor e conseguir os melhores resultados possíveis. Não sou diferente. Estou cada vez mais adaptado a esta realidade e mais confiante. Kinnekulle é uma pista que já conheço, o que facilita o trabalho”, começou por explicar.

Rodrigo estreou-se este ano na Fórmula Aquila, o primeiro ano nos fórmulas e com apenas 12 anos, o mais jovem piloto do pelotão. Se no início da época o objectivo era evoluir, neste momento, evolução e bons resultados são palavras de ordem: “Quando os resultados aparecem e nos sentimos confortáveis, queremos sempre fazer melhor na corrida que se segue. É isso que espero: mais pódios e mais pontos para as contas do Campeonato. Temos três corridas pela frente e tudo pode acontecer”, concluiu o piloto da Maia.