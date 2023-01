Rodrigo Seabra aposta nos fórmulas, com apenas 12 anos | AutoSport

Rodrigo Seabra é um dos promissores jovens do automobilismo português, que se tem destacado nos karts. Mas este ano, o piloto da Maia vai dar um passo importante na sua carreira e irá começar a competir nos fórmulas, com apenas 12 anos. O próximo desafio chama-se Formula Aquila 1000, uma competição sueca que pretende ser uma rampa de lançamento para jovens talentos.

No ano passado, destacou-se Campeonato Alemão DKM conta com 5 provas realizadas entre 1 de abril e 25 setembro, sendo o melhor Rookie desta competição. O jovem piloto já tinha terminado, no início de setembro, outro campeonato na Alemanha, o ADAC Kart Masters, com um terceiro lugar no pódio e em quarto lugar à geral do campeonato também de 5 provas.

A jovem promessa deu este ano mais um passo e obteve uma licença especial para monolugares, nesta época em que completa 13 anos de idade (no final deste ano), através dos intensos testes práticos e teóricos, bem como avaliações físicas e psicológicas realizadas na Suécia. O piloto português provou estar apto para poder competir e ser convidado para ingressar na Aquila Driver Academy, através da Federação Automóvel da Suécia (Swedish Automobile Sports Federation).

Rodrigo Seabra é o primeiro piloto internacional a competir na série sueca Aquila Formula 1000. Este programa é um projeto entre a Aquila Formula 1000 e a Federação Sueca do Desporto Automóvel (SBF). O objetivo é dar aos pilotos internacionais as mesmas oportunidades que os suecos nativos. Rodrigo é assim o primeiro piloto vindo de fora da Suécia e o mais novo a ingressar na competição que conta com nove fins de semana. A sua nova maquina é um monolugar de 510 kg de peso (piloto incluído), equipa com um motor Toyota 1KR-FE que debita 93n Cv.

A Aquila, cujo objetivo sempre foi construir monolugares Fórmula Ford de referência. A marca ficou conhecido na Dinamarca como o carro que garantiu o primeiro campeonato de Fórmula a Kevin Magnussen. Era então um piloto de fábrica de Aquila.

O presidente da FPAK, Ni Amorim, falou sobre este novo projeto do jovem maiato: “Foi com especial apreço que tomámos conhecimento do programa de Rodrigo para 2023, um jovem piloto com muito talento e que estamos certos de que irá longe na sua carreira. Sabemos da importância e das dificuldades em passar do karting à competição em automóveis. Este campeonato é pouco conhecido entre nós, mas parece-nos ser bastante interessante e uma boa alternativa para os pilotos se desenvolverem e se adaptarem à nova realidade competitiva. Estaremos a torcer pelo sucesso de Rodrigo”!

“O que estamos a tentar criar é uma possibilidade para jovens, mas muito experientes, pilotos internacionais virem para a Suécia e começarem a competir numa série de Fórmula Racing altamente competitiva mais cedo do que noutros países. O programa ADAI, combinado com os carros que estamos a utilizar na série Aquila Formula 1000, permite-nos conseguir isso de uma boa maneira”, diz Dan Suenson, CEO da Aquila Racing Cars.

Rodrigo Seabra começará a sua nova aventura a 22 de Abril, na pista de Kinnekulle para o test day.