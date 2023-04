Rodrigo Almeida vai competir no ADAC GT4 | AutoSport

O jovem piloto luso-moçambicano Rodrigo Almeida aposta novamente numa competição de máquinas GT4 e vai competir no ADAC GT4 Alemanha, anteriormente designado por DTM Trophy. O piloto vai participar no dia 26 de maio na primeira prova da competição em Oschersleben, representando pelo segundo ano consecutivo a equipa alemã da BWT Muke Motorsport ao volante de um Mercedes AMG GT4.

A competição passa ainda por Zandvoort (23 a 25 de junho), Nürburgring (04 a 06 de agosto), Lausitzring (18 a 20 de agosto), Sachsenring (08 a 10 de setembro) e Hockenheimring (20 a 22 de outubro).

Rodrigo Almeida adianta que vai aproveitar a experiência bem conseguida no ano passado para tentar melhorar os resultados e conseguir uma boa classificação. “Tenho a sorte de fazer parte de uma equipa forte, super profissional e com uma tradição competitiva. Estes elementos dão-me a tranquilidade necessária para entrar na pista e fazer o meu melhor, ciente de que tenho nos bastidores um amplo suporte para podermos alcançar os nossos objetivos”, reforça o piloto, orgulhoso por erguer a bandeira nacional pelo mundo.

O jovem piloto de 19 anos de idade, fez corridas no passado no Campeonato de Portugal de Velocidade depois de ter competido nos karts até 2020. Almeida deu nas vistas no BMW M2 CS Racing Cup e juntou-se em 2022 ao DTM Trophy onde alcançou o pódio por duas ocasiões, incluindo a primeira vitória no Red Bull Ring.