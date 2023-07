Rodrigo Almeida no pódio na categoria júnior do DTM ADAC GT4 | AutoSport

O piloto luso-moçambicano Rodrigo Almeida alcançou a 8ª posição da geral na primeira corrida de Zandvoort, na Holanda, a contar para a segunda prova do campeonato DTM ADAC GT4. A prestação do piloto e do seu colega Joseph Knopp, que na corrida de 23 de junho partiram da posição 18, valeu-lhes o terceiro lugar na categoria júnior da competição.

A dupla, que ficou ainda no 12º lugar na corrida de domingo, 25 de junho, soma agora 15 pontos, aumentando as possibilidades de alcançar os lugares cimeiros no final do campeonato: “É sempre muito importante em todas as provas obter pontos para o campeonato então acho que foi um fim-de-semana muito positivo”, considerou Rodrigo Almeida, destacando o facto da sua equipa ter conseguido explorar mais a velocidade. “Estamos bem encaminhados para a próxima prova”, disse.

Depois de Zandvoort, Rodrigo Almeida esteve também na Bélgica onde participou na prova de apoio às míticas 24h de SPA Francorchamps, uma das maiores provas de carros GT do mundo do automobilismo, com uma grelha de cerca de 60 carros só na categoria GT4.

A prova realizou-se na sexta-feira, dia 30 de junho, com a corrida 1, e no sábado, dia 1 de julho, a corrida 2.O piloto alcançou a 12ª posição na primeira corrida, tendo sido o melhor Mercedes, e 20ª posição na segunda prova, depois de arrancar na 31ª e recuperar um total de 11 posições.

Depois de um interregno de Verão,o internacional luso-moçambicano retoma as provas em Nurburgring, de 4 a 6 de Agosto, circuito que no passado recebeu corridas de F1. Participará, depois,em provas nas cidades de Lausitz (18 a 20 de Agosto); Sachsen (08 a 10 de Setembro); Spielberg (22 a 24 de Setembro) e Hockenheim (20 a 22 de Outubro).