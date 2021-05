Rodolfo Ávila regressa ao TCR China com a MG Xpower

Após ter conquistado o vice-campeonato do campeonato TCR China em 2020, Rodolfo Ávila regressa este ano para defender pelo terceiro ano consecutivo as cores da MG XPower Racing. A temporada de 2021 tem início marcado já para o próximo fim de semana no Circuito Internacional de Xangai.

O piloto português residente em Macau vai conduzir um dos quatro MG 6 XPower TCR oficiais, o mesmo carro que Rodolfo Ávila levou aos lugares do pódio por nove ocasiões na temporada passada, alcançando nesta caminhada a primeira vitória de sempre da marca sino-britânica em provas da categoria TCR.

“Estou muito satisfeito pela confiança que a MG XPower Racing voltou a depositar em mim. No ano passado, quando ninguém esperava, conseguimos lutar pelo primeiro lugar do campeonato de pilotos até à última corrida e vencemos o campeonato de equipas. Este ano vamos tentar voltar a oferecer muitas alegrias aos fãs da marca um pouco por todo o mundo e quem sabe estar na luta por ambos os títulos”, afirma Rodolfo Ávila que celebra vinte anos de carreira no automobilismo.

Sem ter realizado qualquer teste de preparação no defeso, Rodolfo Ávila vai regressar ao “cockpit” do MG6 XPower TCR nº20, que agora apresenta uma nova decoração, apenas esta quinta-feira, em Xangai, durante as sessões não oficiais de testes.

“Já não conduzo o MG 6 XPower TCR desde Novembro do ano passado. Vou precisar de tempo para voltar a ganhar o ritmo, mas, felizmente, conheço bem o carro e o circuito. Esta é uma pista que também é familiar à equipa e acredito que vamos rapidamente recuperar o tempo em que estivemos parados”, conclui o único piloto de Macau inscrito no campeonato.

Com o arranque previsto para o próximo fim de semana, no Circuito Internacional de Xangai, o campeonato TCR China será composto por seis eventos, todos eles disputados na China Continental, sendo que cada evento é constituído por duas corridas. No total serão doze corridas a disputar nos circuitos de Xangai, Ningbo, Jiangsu e Zhuzhou.

HORÁRIO (GMT+8)

Sexta-Feira, 7 de Maio

13:55 ~ 14:25 – Treinos livres 1

15:50 ~ 16:20 – Treinos livres 2

Sábado, 8 de Maio

09:40 ~ 10:00 – Qualificação 1

10:05 ~ 10:15 – Qualificação 2

13:52 ~ 14:23 – Corrida 1 (11 voltas)

Domingo, 9 de Maio

13:28 ~ 13:58 – Corrida 2 (11 voltas)

LISTA DE INSCRITOS:

3 – Yang Xi (Huffsport TM, Audi RS 3 LMS)

7 – Yan Chuang (MG Xpower, MG 6 TCR)

12 – Sunny Wong (Shell Teamwork, Lynk & Co 03 TCR)

15 – Ken Tian (Huffsport TM, Audi RS 3 LMS)

16 – Ruan Cun Fan (Z.Speed, Volkswagen Golf GTI TCR)

17 – Yang Xiao Wei (Z.Speed, Audi RS 3 LMS DSG)

18 – Zhang Zhen Dong (MG Xpower, MG 6 TCR)

20 – Rodolfo Ávila (MG Xpower, MG 6 TCR)

36 – Jason Zhang (Shell Teamwork, Lynk & Co 03 TCR)

51 – Wu Yifan (326 Motorsport, Audi RS 3 LMS)

55 – Ma Qing Hua (Shell Teamwork, Lynk & Co 03 TCR)

66 – Chen Ze Xun (Z.Speed, CUPRA TCR DSG)

77 – Samuel Qiu (Z.Speed, Volkswagen Golf GTI TCR)

88 – Martin Cao Hong Wei (MG Xpower, MG 6 TCR)

106 – Mi Qi (326 Motorsport, Audi RS 3 LMS)

601 – Wang Tao (Auto Home Racing Team, MG 6 TCR)

818 – Lin Qi (Auto Home Racing Team, MG 6 TCR)

CALENDÁRIO:

07/09 Maio, Circuito Internacional de Xangai

11/13 Junho, Circuito Internacional de Zhuzhou

07/09 Agosto, Circuito Internacional Jiangsu Wantrack

27/29 Agosto, Ningbo Speed Park

10/12 Setembro, Circuito Internacional de Xangai

15/17 Outubro, Circuito Internacional de Zhuzhou