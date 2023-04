Robin Frijns deixa a Audi | AutoSport

O êxodo de pilotos da Audi contínua e agora é a vez de Robin Frijns deixar a estrutura germânica. Agora é a vez de Robin Frijns sair da estrutura, juntando-se a uma já extensa lista.

Rene Rast, Nico Muller, Dries Vanthoor e Charles Weerts também confirmaram a sua saída, com os dois últimos já confirmados como pilotos de fábrica da BMW.

Frijns continua tanto na Fórmula E (com a equipa da ABT Cupra) como no WEC com a WRT em LMP2 que fará a transição na próxima época para receber o Hypercar da BMW.