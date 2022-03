Roberto Faria ingressa na Sauber Academy | AutoSport

O brasileiro Roberto Faria, de 18 anos, é o mais recente piloto a ingressar na Sauber Academy, tendo os portugueses da PR1ME Driver Management gerido todo o processo. O piloto competirá na temporada de 2022 no GB3 Championship com a conceituada equipa Carlin.

O jovem natural do Rio de Janeiro é um talento emergente de um país que tem longos pergaminhos no desporto automóvel, tendo demonstrado velocidade desde que ingressou no karting, em 2014, conquistando diversos títulos nacionais antes de ter dado o duplo salto para os monolugares e para a Europa, em 2019. Na primeira temporada de Fórmula 4 terminou no terceiro posto da competição dedicada a estreantes e, quando a COVID-19 interrompeu a competição no seu segundo ano, deu o salto para a F3 britânica. A sua opção foi recompensada com um pódio em 2020 e com a batalha pelo título em 2021, somando nove pódios e uma vitória em Spa-Francorchamps.

O GB3 Championship, que tem a chancela do BRDC, conhecido anteriormente como BRDC British F3 Championship, está bem estabelecido como uma competição para que os pilotos testem as suas competências antes de avançarem para a cena internacional dos monolugares. Roberto Faria ingressa este ano na equipa campeã em título. A formação britânica é uma das melhores equipas fora da Fórmula 1 com experiência de vitórias numa longa lista de competições, incluindo F3 Britânica, Porsche Supercup, Formula Renault 3.5, A1GP, FIA Formula 3 European Championship, GP3 Series e GP2 Series.

Roberto Faria, piloto da Sauber Academy disse: “Ingressar na Sauber Academy é algo muito especial para mim e estou agradecido à equipa por ter esta oportunidade. Como jovem piloto, saber que me posso apoiar na experiência e conhecimento de uma equipa de desenvolveu alguns dos maiores nomes do desporto automóvel, é muito importante e estou ansioso por poder recompensá-la pela confiança que colocou em mim. Mal posso esperar pelo início da temporada e mostrar o progresso que estou a fazer.”

Beat Zhender, Director Desportivo da Sauber Motorsport: “Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas ao Roberto à Sauber Academy. Os seus resultados são impressionantes, sobretudo porque teve de lidar com a difícil transição simultânea do karting para os monolugares e da América do Sul para a Europa. Acreditamos que a Academia vai ajudar o Roberto a desenvolver-se para os próximos passos da sua carreira no desporto automóvel: estamos ansiosos por descobrir todo o seu potencial.”

Liderada pelos conhecidos pilotos portugueses Álvaro Parente e Ricardo Teixeira, a PR1ME Driver Management representa pilotos no desporto automóvel, como acontece com Roberto Faria. Jorge Girão, da PR1ME Driver Management afirmou que objetivo é fazer chegar o piloto brasileiro à Fórmula1.

“A PR1ME Driver Management está muito satisfeita por poder trabalhar com o Roberto e estamos determinados em trabalhar juntos para alcançar o objetivo de assegurar um lugar na Fórmula 1. Temos vindo a observar o Roberto e a sua carreira há já algum tempo e sentimos que este é o momento certo para ingressar na Sauber Academy. Cremos que ele tem a habilidade, o desejo e o empenho para chegar ao topo do desporto automóvel.”