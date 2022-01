Robert Wickens regressa à competição em Daytona | AutoSport

É daqueles momentos que merecem ser assinalados no desporto e que devem servir de exemplo e motivação para todos nós. Depois de um acidente assustador na corrida de Pocono da IndyCar Series em 2018, Robert Wickens sofreu lesões graves que o deixaram paraplégico e sem competir no desporto automóvel. Até ao final deste mês, quando Wickens for para a pista em Daytona com um Hyundai Elantra N TCR para a primeira corrida de uma época completa programada no IMSA Michelin Pilot Challenge.

O Hyundai da equipa Bryan Herta Autosport foi adaptado para Wickens o conseguir pilotar durante a época inteira, partilhando o carro com Mark Wilkins. “Passei muitas noites a pensar e a sonhar com este momento, e com o apoio de Bryan Herta e Hyundai tudo se está a tornar realidade”, disse Robert Wickens. “Tenho mais fome agora do que tinha antes do meu acidente para lutar novamente pelas vitórias. Estou realmente ansioso por me incorporar com toda a equipa do Bryan Herta Autosport e finalmente ter a minha primeira prova no Hyundai Elantra N TCR”.

It’s been a long, winding, and difficult road to this point and the journey is not over, but thankful we’ll be able to move down the road with a bit more speed!



I’ll be joining @BHA for the 2022 @IMSA season and piloting one of their @hyundai Elantras.



Now, let’s go win. pic.twitter.com/hoPyoorJTO — Robert Wickens (@robertwickens) January 14, 2022