ROAR: Ponto de situação do ensaio antes das 24h de Daytona

Decorre durante este fim de semana em Daytona o ensaio geral para a primeira prova do ano do IMSA, as 24h de Daytona.

O ROAR before the 24 é o prólogo para o IMSA, onde as equipas se preparam para o ano e em especial para a mais longa prova do ano, as 24h de Daytona. São várias as mudanças para este ano e claro que a grelha aparece reformulada.

Nos DPi temos muitas mudanças com uma redução do número de inscrições a tempo inteiro. Um único Mazda, um único Cadillac da JDC-Miller e um segundo Cadillac Action Express confirmado apenas para Daytona são reduções importantes mas que são compensadas pela entrada Chip Ganassi Racing. A Penske terminou o seu trabalho com a Acura, mas os dois protótipos nipónicos continuarão em pista.

O #01 da Chip Ganassi usará o Cadillac Dpi-V.R com Kevin Magnussen e Renger Van Der Zande a tempo inteiro, Scott Dixon (nas provas longas) e Marcus Ericsson em Daytona. Também em Cadillac, o #5 JDC-Miller Motorsports (Tristan Vautier, Loic Duval e Sebastian Bourdais para as provas longas), o #31 da Action Express (Felipe Nasr, Pipo Derani com Mike Conway nas longase Chase Elliot apenas em Daytona). Com os dois Acura teremos o #10 da Wayne Taylor Racing (Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi nas longas, Hélio Castroneves apenas em Daytona) e o #60 Meyer Shank Racing (Dane Cameron, Olivier Pla com Juan Pablo-Montoya nas longas e A.J. Allmendinger em Daytona). De Mazda teremos o #55 com Oliver Jarvis, Harry Tincknell e Jonathon Bomarito (nas provas longas). Apenas para Daytona teremos o #48 da Action Express Racing/Hendrick Motorsports em Cadillac com Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Mike Rockenfeller.

Nos GTLM teremos apenas quatro máquinas a tempo inteiro com dois Corvette, um Porsche da Weathertech Racing Proton Porsche (a marca alemã retirou-se da competição) e um Ferrari da Risi Competizione que para já apenas pensa correr em Daytona. A BMW terá um programa apenas para a Michelin Endurance Cup (apenas provas de longa duração).

Em LMP2 teremos 10carros para a primeira prova do ano, sete LMP3 e em GTD teremos 19 máquinas no arranque da época, sendo que durante a época estes números podem mudar.

Para já fica no ar a sensação que os Cadillac estão mais fortes. No primeiro treino o #48 foi o mais rápido com Kobayashi a fazer o melhor registo, no segundo treino foi Mike Conway no #31, e no terceiro treino foi o #5 foi Vautier a ficar na frente. A qualificação sorriu a Nasr, mas uma penalização por irregularidades na pesagem do #31 deu a pole ao Mazda #55 para a Motul Pole Award 100, corrida de 100 minutos que definirá a grelha para as 24h de Daytona.

Para Filipe Albuquerque tem sido um fim de semana de aprendizagem da sua nova máquina o Acura AXR-05. O carro da WTR tem andado pelos últimos lugares do top 5 e na qualificação para a corrida de hoje foi Albuquerque a fazer o quinto tempo, admitindo que está ainda a descobrir a sua nova máquina. O #10 vai largar do último lugar pode ter sido penalizado com uma irregularidade nas verificações.

Em LMP3, João Barbosa viu o seu carro qualificar-se em quinto depois de nos treinos andar sempre por volta do terceiro lugar. O piloto está entusiasmado com este novo desafio e as primeiras indicações são positivas.

Em GTLM o domínio nos treinos tem caído tendencialmente para os Corvette mas na qualificação para a corrida de hoje foi a BMW a colocar os dois carros no topo da tabela de tempos.

A corrida que definirá a grelha para a prova do próximo fim de semana acontece às 19h.