Roar Before the 24 já começou em Daytona

Daytona prepra-se para um dos fins de semana mais importantes do ano. As 24h de Daytona estão a chegar, mas antes, há o derradeiro testes antes da mítica prova.

O Roar Before the 24 é um evento de teste de três dias no Daytona International Speedway, agendado para 17-19 de janeiro de 2025. É a última oportunidade para as equipas afinarem os seus carros de corrida, otimizarem estratégias e permitirem aos pilotos familiarizarem-se com a pista antes da Rolex 24 At Daytona, uma das mais prestigiadas corridas de resistência da IMSA.

Este evento é também a primeira oportunidade para os fãs verem os carros, pinturas e alinhamentos de pilotos da nova temporada em ação. Os mais recentes veículos da classe GTP (Grand Touring Prototype), com fabricantes como a Cadillac, Porsche, Acura e BMW, serão apresentados, oferecendo uma antevisão dos principais concorrentes da época.

Ao longo dos três dias, as equipas participam em várias sessões de testes em diferentes séries de corridas IMSA, incluindo o WeatherTech SportsCar Championship, o Michelin Pilot Challenge e o VP Racing SportsCar Challenge.

A lista de inscritos para o IMSA Weathertech Sportscar Championship conta com 61 inscritos, 12 na classe GTP, 12 na classe LMP2, 15 nos GTD Pro e 22 nos GTD. A lista de inscritos pode ser consultada AQUI.

A representação lusa estará a cargo de dois dos melhores talentos da atualidade. Filipe Albuquerque, que conta com três vitórias em Daytona, duas à geral, que levar mais um relógio para casa. A sua equipa será novamente a Wayne Taylor Racing, mas este ano com uma novidade. A equipa deixou o Acura ARX-06 para regressar aos Cadillacs, com o Cadillac V-Series.R a ser a máquina para esta época. Um carro completamente diferente, mas que se tem mostrado competitivo no campeonato norte-americano.

António Félix da Costa regressa a Daytona. O regresso às corridas de resistência do piloto da Porsche dá-se em Daytona, uma prova especial. Félix da Costa estreou-se em Daytona no ano de 2018, na altura nos LMP2, com a Jackie Chan DC Racing, conquistando um excelente quinto lugar. Este ano, representará as cores da Inter Europol.

É o arranque da temporada das corridas de resistência, com Daytona a ser habitualmente a primeira grande corrida do ano. Os próximos dias serão de muito trabalho.

Horários (hora portuguesa)

Aqui está a tabela com os horários dos treinos do IMSA WeatherTech SportsCar Championship no Roar Before the 24: