Revelados os seis pilotos do FPAK Júnior Team Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

A poucos dias de se iniciar a temporada de 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) deu a conhecer os seis jovens pilotos que vão integrar a Júnior Team nesta competição.

Depois do processo de seleção, Duarte Camelo, 16 anos, Duarte Pinto Coelho, 17, Gabriel Caçoilo, 19, Henrique Cruz, 17, Lourenço Monteiro, 20, e Mariana Machado, 18, foram os escolhidos para o FPAK Junior Team na mais importante competição de pista de Portugal, ajudando ao desenvolvimento de novos talentos portugueses com a inscrição de três Ginetta G40 GT5 estes pilotos. São seis pilotos que deram mostras de potencial no karting, na velocidade e no ralicross.

Duarte Pinto Coelho, que no ano passado conquistou o segundo posto no Campeonato de Portugal de Karting X30, e Mariana Machado, a primeira piloto feminina a sagrar-se Campeã de Portugal de Karting na categoria Juvenil em 2015 estarão aos comandos de um dos Ginetta na primeira ronda do campeonato no Autódromo Internacional do Algarve, enquanto que noutro Ginetta G40 GT5 farão equipa em Lourenço Monteiro, que em 2022 terminou o troféu Super 7 em oitavo, e Henrique Cruz, o Campeão de Portugal de Karting X30 da época passada. Duarte Camelo, que deu nas vistas no Ralicross e se sagrou Campeão de Portugal de Iniciados de Ralicross em 2022, e Gabriel Caçoilo, o Campeão de Portugal Rotax – Max Sénior da temporada transacta, dividirão o restante GT britânico-

Os três Ginetta G40 GT5 serão inscritos na divisão TC nas rondas do Autódromo Internacional do Algarve, do Circuito del Jarama e do Autódromo do Estoril, competindo pelo título absoluto do Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismo. Para que a evolução e adaptação seja melhor e evolutiva, as duplas de pilotos mudarão jornada a jornada.

Ni Amorim, o presidente da FPAK, está satisfeito por ter conseguido, num curto espaço de tempo, montar, em parceria com a Race Ready, este projeto: “Foi uma corrida contra o tempo, mas que acreditamos vai valer a pena cada segundo gasto. Tendo em conta o fomento do nosso desporto junto das camadas mais jovens, todos os investimentos são mais valias. Foi com essa postura que a Direção da FPAK decidiu apostar no projeto e nestes pilotos. Estamos certos de que esta será, para todos eles, uma experiência e aprendizagem incríveis. Deixam de competir em termos individuais para trabalhar em equipa e a maioria deixa os circuitos de karting para se aventurar nos circuitos de automóveis. No final, esperamos que todos eles fiquem aptos a dar continuidade à sua carreira e ir evoluindo na modalidade”.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready “é um prazer poder colaborar com a FPAK na promoção de jovens pilotos talentosos que no futuro poderão ser nomes sonantes no Campeonato de Portugal de Velocidade.

Esta competição é uma nova etapa na evolução destes jovens talentos, onde têm de aprender a ser rápidos nos circuitos, mas fundamentalmente aprender a trabalhar em equipa para que os resultados apareçam. Ao contrário do karting, só se a equipa for rápida é que o piloto se destacará”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no Algarve Welcome Spring, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve já no próximo fim de semana de 5 a 7 de maio.