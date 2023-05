Resistência regressa a Vila Real, com seis horas de corrida a pensar no futuro | AutoSport

Uma espécie de regresso ao passado. O circuito de Vila Real vai voltar a receber provas de resistência com as 24h Series a visitarem a capital transmontana pela primeira vez. Foi anunciado hoje pelo promotor da competição que as máquinas do campeonato irão marcar presença no mítico traçado.

Nos fins de semana de 14-15-16 de julho, Vila Real recebe os carros das 24h Series. A prova acontece uma semana depois das 12h do Estoril, com os carros a fazerem uma pequena viagem até ao norte do país para mais seis horas de prova. O formato será dividido, com uma corrida de 3 horas no sábado e outras de 3h no domingo. O Circuito Internacional de Vila Real tornar-se-á o 25º circuito diferente a receber o promotor neerlandês desde o evento inaugural das 24H SERIES no Autódromo do Dubai em 2006.

Primeiras linhas de um novo capítulo

O AutoSport sabe foi discutido um número mínimo garantido (cerca de duas dezenas) de carros em pista. Não podemos esquecer que no espaço de uma semana, os carros terão de fazer 12h, mais 6h, exigente para todos os envolvidos. Assim, Vila Real garante que terá uma grelha com bons números. Mas esta oportunidade foi vista com bons olhos por ambas as partes. Vila Real já tinha planeado receber GT, com a vinda do DTM que acabou por não acontecer. Assim, Vila Real dá o tão desejado passo começando a receber maquinaria GT3 e GT4. O AutoSport sabe que a porta do DTM continua bem aberta e este pode ser um primeiro capítulo de uma mudança profunda, pois a festa transmontana sempre foi feita com os TCR como base. As 24h Series podem tornar-se numa solução a médio prazo, mas há outras hipóteses em cima da mesa. Agora, com os GTs, vira-se a página. Mas há inevitáveis mudanças que terão de ser operadas, especialmente ao nível da segurança e são expetáveis mudanças nos locais onde o público pode ver a corrida. Há um investimento previsto no reforço da segurança que será feito de forma faseada. Não podemos esquecer que são carros mais pesados, mais potentes e que os incidentes envolvem mais energia. Este fim de semana servirá de barómetro para o que poderá ser o futuro do Circuito Internacional de Vila Real.

Nomes queridos dos fãs podem estar em pista

Quanto ao atrativo para o público, além de poderem ver máquinas completamente diferentes dos TCR, pode ainda haver surpresas. O AutoSport sabe que houve tentativas para colocar dois nomes sonantes a correr nas duas provas de 3h, nomes que o público transmontano está habituado a apoiar do WTCC e WTCR e há também a possibilidade de outro grande nome nacional, que já correu em Vila Real no passado recente, poder regressar. Pode ser mais um ingrediente para esta festa.

Joker Lap é possibilidade

A Joker Lap tornou-se quase numa imagem de marca do circuito de Vila Real. A ideia, que no início até fez torcer o nariz aos mais puristas, tem ajudado a animar a festa. Nas negociações com o DTM houve interesse em usar a Joker Lap por parte do promotor alemão e no caso das 24h Series, parece também haver essa vontade. Ainda não está garantido que tal aconteça, sendo uma decisão que virá do promotor da prova, com Vila Real aberta a essa hipótese.

Reabastecimentos

Numa prova de resistência os reabastecimentos são parte fundamental da estratégia. O paddock do traçado transmontano não tem condições para receber os reabastecimentos e está a ser pensada outra solução para que os carros possam reabastecer.

Formato do fim de semana

O formato planeado para os três dias começará com 4,5 horas de testes privados na sexta-feira, 14 de julho. Seguem-se 45 minutos de qualificação – que seguirá o mesmo formato de três tempos de 15 minutos atualmente utilizado nas 24h Series de 12 horas – e a “primeira parte” das 6H Vila Real, no sábado, 15 de julho. As primeiras três horas da corrida terminarão ao pôr-do-sol e a tradicional intervenção noturna da Creventic será iniciada com um enorme espetáculo de fogo-de-artifício. Espera-se uma grande festa na cidade durante a noite de sábado para domingo.

O fim-de-semana termina com as últimas três horas das 6H de Vila Real no domingo, 16 de julho. A transmissão em direto estará disponível no YouTube da CREVENTIC e nos canais das redes sociais, incluindo comentários na radiolemans.com.

As inscrições estão abertas para as divisões GT e TCE. A acompanhar as 24h Series teremos o Campeonato de Portugal de Velocidade e as competições da ANPAC – Clássicos, 1300, Legends e Super Legends.