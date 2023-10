Red Bull contrata piloto alemão para a Junior Team | AutoSport

Tim Tramnitz tem 18 anos e pode vir a competir no Campeonato FIA de Fórmula 3 para a próxima temporada, depois de terminar este ano o Formula Regional European Championship (FRECA), com o apoio da Red Bull, tendo sido o mais recente piloto a entrar na Junior Team da estrutura austríaca.

Com duas vitórias este ano no FRECA, Tramnitz é visto como uma das grandes esperanças alemãs nas competições de monolugares. É fácil fazer comparações com Sebastian Vettel nas redes sociais, até porque é o primeiro piloto da Alemanha que entra para o programa da Red Bull depois do tetracampeão de Fórmula 1, mas na verdade, é muito cedo e injusto para o jovem piloto, fazer este tipo de comparação.

“Assinar com a Red Bull Junior Team abre possibilidades completamente novas”, disse Tim Tramnitz no anúncio. “Recentemente, nem sequer sabíamos se podíamos dar o próximo passo em direção à Fórmula 3. Agora estou totalmente ansioso pelo novo desafio e quero realmente convencer com um bom desempenho”.

Tim Tramnitz foi um dos pilotos que testou com a MP Motorsport, além de Hadrien David e Emmo Fittipaldi, no teste de pós-temporada da Fórmula 3 em Jerez e em Barcelona.