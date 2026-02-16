Ralf Aron sofre fraturas nas costas em acidente assustador nas 12 Horas de Bathurst
O piloto da Mercedes-AMG, Ralf Aron, confirmou ter sofrido duas fraturas nas costas após o violento acidente nas 12 Horas de Bathurst, na Austrália. O incidente, que envolveu vários carros e levou à interrupção da corrida, ocorreu quando Aron, então na liderança, se deparou com veículos parados numa curva cega.
Aron colidiu violentamente com um Porsche atravessado na pista, resultando na destruição de ambos os carros e num incêndio. Apesar da gravidade do impacto, o piloto estónio conseguiu sair do Mercedes em chamas e foi prontamente assistido pela equipa médica no local, antes de ser transferido para o hospital.
Recuperação e reflexão
Apesar das fraturas, Aron mantém total mobilidade e sensibilidade no corpo. O piloto expressou gratidão à equipa médica e manifestou o desejo de discutir medidas para evitar acidentes semelhantes no futuro, sublinhando que o objetivo não é apontar culpados, mas sim garantir a segurança na pista.
Aron, que também agradeceu à Mercedes-AMG pela segurança do carro, expressou o desejo de regressar às 12 Horas de Bathurst em 2027. O piloto permanecerá na Austrália para recuperação, com o apoio dos pais, que viajaram para o acompanhar.
