Rafaela Barbosa: Do Ralicross para a Ladies Cup

Rafaela Barbosa é já um nome bem conhecido do mundo do Ralicross. Filha do consagrado piloto Mário Barbosa, a jovem piloto mostra que o talento corre no sangue da família. Apaixonada pelo desporto motorizado, a sua curiosidade leva-a a experimentar novas competições e a Ladies Cup da FPAK foi a porta de entrada para o mundo da velocidade e dos Caterham em específico.

A Ladies Cup é uma iniciativa da FPAK e da CRM, aberta a pilotos femininas. Depois de um processo de seleção, 10 pilotos foram mostrar o seu potencial num breve teste, onde foram escolhidas as quatro finalistas. Rafaela Barbosa foi uma das selecionadas para participar em dois eventos (ambos nos Estoril) com o apoio da CRM e da FPAK.

Ciente de que vai enfrentar um desafio diferente do que encontra no Ralicross, a jovem piloto encara esta oportunidade como uma forma de fazer novas aprendizagens, experimentado uma realidade completamente nova para si: “Gosto muito do Ralicross, por ter visto o meu pai a competir nessa modalidade. Admito que é a minha verdadeira paixão, mas adoro tudo o que seja desporto motorizado e tenho muita curiosidade em experimentar novas competições e novos carros. Esta iniciativa da FPAK e da CRM abriu-me aporta para conhecer um novo mundo e estou muito entusiasmada para este fim de semana.

Vou de mente aberta, pois não conheço a competição nem o carro. Vai ser um fim de semana de muita aprendizagem, mas é algo que me agrada muito. Sei que o meu estilo de condução, mais agressivo, está muito moldado às exigências do Ralicross, e terei de me adaptar a uma nova forma de pilotar. É uma experiência única e agradeço à FPAK, especialmente à Rute Vieira, que nos acompanhou neste processo e à CRM a oportunidade que me estão a dar, nesta excelente iniciativa, que abre portas a outras pilotos jovens como eu”.