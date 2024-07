Racing Sound Fest: Corridas, concertos e exposições no Estoril

O Circuito do Estoril volta a receber as emoções da competição automóvel, com outros eventos à mistura que poderá agradar a quem gosta de corrida e não só.

A Caterham Motorsport Iberia será cabeça de cartaz, onde assistiremos à estreia da categoria Ladies Cup, a crescente grelha dos Caterham 340R e os sempre espetaculares 420R. Teremos também a presença do TCR Spain, a fantástica grelha de carros de Turismo espanhola!

O Racing Sound Fest oferece experiências outras únicas para todos os entusiastas de velocidade, onde se pode aventurar numa experiência off-road proporcionadas pelo Offroad Center by Bianchi Prata é a sua chance de viver a adrenalina das corridas de uma forma única e pessoal.

Poderá ver também os modelos mais recentes e inovadores da Santogal BMW. É uma oportunidade única para os amantes de automóveis verem e interagirem com veículos de luxo e tecnologia de ponta. Estarão também presente os supercarros da Auto Restelo e do clássico gentilmente cedido pelo Museu do Caramulo!

Além das corridas, o festival conta com uma programação musical, com a presença de Matilde Magalhães, do “up coming” DJ Ricardo Coimbra e do melhor DJ português, Diego Miranda, que irão subir ao palco a partir das 16h45 do dia 20 de julho.

O evento oferece algo para todos, desde o CRM Village, onde poderá desfrutar de uma experiência imersiva, até às atividades promovidas pela BikeIn Portugal.

Pode passar um bom fim de semana, num evento único que combina velocidade, música e diversão.