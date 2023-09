Race Ready reedita 500 km do Estoril em dezembro | AutoSport

O evento de encerramento da temporada nacional de velocidade de 2023 vai acontecer no Autódromo do Estoril, o palco da reedição dos 500 km do Estoril, no fim de semana de 2 e 3 de dezembro.

45 anos depois, a Race Ready organiza a prova simbólica que, mais do que uma corrida, é um evento que junta pilotos, famílias, fãs e patrocinadores para celebrar o automobilismo e que servirá para encerrar a temporada das competições de velocidade nacional.

Depois da experiência adquirida pela organização dos 250 km do Estoril, prova do Iberian Historic Endurance, e as 2 Horas do Group 1 Portugal, a Race Ready promove esta corrida, que é destinada a viaturas contemporâneas (de construção pós-1990).

O ênfase será dado às estratégias das equipas e paragens nas boxes, sendo obrigatórias cinco paragens durante a corrida, com a duração mínima de 120 segundos cada. Uma outra regra, pensada para tornar a corrida ainda mais interessante e focada na estratégia, é a limitação do reabastecimento a 50 litros por paragem, com a organização a disponibilizar bombas de gasolina específicas, que fazem com que não seja necessário qualquer tipo de equipamento ou pessoal adicional para o reabastecimento. A ideia é que os carros mais performantes tenham de parar mais vezes para abastecer que os restantes, obrigando a uma gestão mais apertada da prova.

Nesta corrida que terá a duração máxima de três horas, e onde será usado o traçado com a desafiante Curva do Tanque, cada equipa poderá ser constituída entre dois a seis pilotos, sendo o mais inclusivo possível dentro do parque automóvel nacional, deixando apenas de fora monolugares e protótipos.

Existirão seis categorias diferentes: Trophy 1000, com viaturas de troféu até 1000cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito; Trophy 1400, para viaturas de troféu até 1400cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito; Trophy 2000, com viaturas de troféu até 2000 cc de acordo com o Regulamento Técnico do Troféu do modelo inscrito; GTC, de acordo com o regulamento do CPV, incluindo o Balance of Performance (BoP) da prova; Turismo, também de acordo com o regulamento do CPV, incluindo o BoP da prova; e GT, com as duas anteriores, de acordo com o regulamento do CPV. Além disso, a organização permitirá a inscrição de viaturas convidadas, que não pertençam a nenhuma das categorias ou que as características não estejam de acordo com o Passaporte Técnico ou a Ficha de Homologação.

O programa desportivo dos 500 km do Estoril inicia-se no sábado, dia 2 de dezembro, pelas 9h00, com a realização, ao longo de trinta minutos, dos treinos privados de adaptação, que serão seguidos pelos treinos cronometrados, com uma hora de duração, agendados para às 13h40. A corrida de três horas está marcada para às 14h30 de domingo, dia 3 de dezembro.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, “os 500 km do Estoril sempre tiveram a tradição de ser quase um evento de Natal, onde ao invés de se reunir a família e amigos à mesa, os entusiastas dos automóveis reúnem-se numa equipa, onde experimentam novos carros, companheiros de equipa e desafios. Nos clássicos, esta prova tem sido extremamente bem-sucedida e agora, a pedido das ‘equipas modernas’, avançamos para os modernos terem no mesmo fim-de-semana uma prova parecida.”

A primeira edição dos 500 km do Estoril foi disputada em maio de 1978, pontuável para o Campeonato Europeu de Carros de Turismo.