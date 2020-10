Race Ready cancela as 4 Horas de Braga

Apesar do forte interesse de equipas e das 10 inscrições já formalizadas as 4 Horas de Braga terão de ser canceladas. A razão prende-se pelo facto da pista ter sido alugada com o pressuposto da realização da prova do Troféu C1 não podendo ser utilizada para outro fim.

A Race Ready anunciou que ia organizar as 4 Horas de Braga no fim-de-semana de 12/13 de dezembro. O anúncio foi feito após fazer um acordo com a empresa Motor Sponsor que alugou o circuito para organizar a “Prova Extra C1” nesse fim-de-semana, um acordo normal de aluguer de tempo de pista como tantos outros realizados nos sete anos da empresa e 65 eventos previamente realizados.

A surpresa veio quando o KIB comunicou à Race Ready e à Motor Sponsor que não poderiam realizar a prova de 4 Horas, pois o circuito foi alugado apenas para realização de Track Day e prova dos “C1”. Foi ainda tentado chegar a um acordo entre todas as partes com o KIB, mas infelizmente não foi possível.

Diogo Ferrão, responsável pela Race Ready, afirma que “ficamos realmente tristes por não podermos realizar a prova. No entanto, é claro que as condições do aluguer eram apenas para os C1 e Track Day e não deveríamos ter anunciado a prova antes da “aprovação” do circuito. Estávamos entusiasmados com as ideias que tínhamos para a prova e com a adesão à mesma, mas infelizmente não será uma realidade. Agora é trabalhar para as restantes provas que ainda temos para realizar em 2020.”

A próximo evento onde a Race Ready colabora será o Estoril Classics, já no próximo 09/11 outubro.