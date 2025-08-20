RACAR Motorsport: Gonçalo Antunes quer manter o foco e a liderança das competições ibéricas

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team tem sido destaque na temporada de 2025, liderando múltiplos campeonatos no automobilismo ibérico. Mathieu Martins e Roberto Faria, ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4, garantiram pódios em todas as provas da GT4 Pro, incluindo uma vitória em Jarama, colocando-os à frente nos campeonatos de pilotos do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España.

Vasco Oliveira e Francisco Carvalho, que se juntaram à equipa a meio da época, também têm somado resultados de destaque na GT4 Bronze, incluindo triunfos em Vila Real. Para além das duplas experientes, a equipa aposta em jovens talentos como Henrique Ventura Oliveira e Luca Savu, bem como nos ‘Gentleman Drivers’ António Lopes e Filipe Videira, equilibrando experiência e desenvolvimento a longo prazo.

O CEO Gonçalo Antunes sublinha que a liderança não é motivo para relaxar:

“Temos vindo a trabalhar ardua e afincadamente para podermos estar na luta pelas melhores posições. O nível do Iberian Supercars subiu muito e isso obriga-nos a ultrapassarmo-nos. Os bons resultados que temos somado demonstram que estamos no caminho certo, mas não podemos facilitar. Temos ainda três fins-de-semana pela frente e os nossos adversários virão com mais força que nunca para nos tentar demover do comando dos campeonatos”.

“Neste momento, os nossos pilotos enfrentam desafios distintos nas divisões em que competem, mas todos estão integrados num plano de desenvolvimento pensado a longo prazo. A equipa acredita em todos os seus pilotos, independentemente da fase em que se encontrem. Há projetos distintos, com abordagens diferenciadas, mas é evidente que todos evoluíram desde o início da época e isso deixa-nos muito otimistas para o presente e para o futuro”, afirmou Gonçalo Antunes.

Parte desse otimismo fundamenta-se também no amadurecimento interno da própria organização. A RACAR Motorsport não se transformou da noite para o dia: ”seguiu, desde o início, uma estratégia de crescimento faseado, ajustando processos, consolidando métodos, refinando competências técnicas e humanas. Essa disciplina organizativa começa agora a refletir-se na pista. Os resultados são o espelho de um caminho claro: saber onde se quer chegar e percorrer cada etapa com rigor. A consistência demonstrada nas corridas não é alheia a esse sentido de estrutura e continuidade”.

Mas o desporto motorizado vive de equilíbrios frágeis e tudo pode mudar num ápice e para garantir que todas as oportunidades são exploradas, Gonçalo Antunes garante que “a RACAR Motorsport – AMR Partner Team vai manter a postura que tão bons resultados têm dado desde o início do ano. Apesar da vantagem pontual, as margens continuam curtas, os imprevistos sucedem-se e a pressão tende a subir à medida que o calendário avança. Não temos um desafio maior para a segunda metade da época, antes uma multiplicidade de fatores que exigem competência técnica e mental em permanência. A nossa resposta tem sido a de nos blindarmos de ruído externo, manter o foco no trabalho interno e dar, em cada sessão, em cada fim-de-semana, o máximo possível. O objetivo é simples: dar ‘1000%’, sempre e conquistar os títulos que era a melhor recompensa para todos os membros da equipa – mecânicos, engenheiros, pilotos, etc. É um esforço de todos e só assim conseguimos lutar por vitórias”.

Com disciplina e consistência, a RACAR Motorsport – AMR Partner Team encara a reta final da temporada, decidida a transformar desempenho em títulos, curva a curva.