RACAR Motorsport conquista duas vitórias em Espanha

A RACAR Motorsport teve um fim de semana de grande sucesso em Motorland, com Leandro Martins e Dieter Svepes ampliando a sua liderança no Campeonato de España GT. Pilotando um Porsche 992 GT3 Cup, enfrentaram o desafio do handicap máximo de paragem nas boxes.

Leandro Martins qualificou-se em terceiro geral e segundo na sua classe, enquanto Dieter Svepes garantiu o segundo lugar geral e de classe. Apesar de um handicap de 35 segundos na primeira corrida, a dupla venceu à geral. Na segunda corrida, novamente com o handicap máximo, repetiram o triunfo na GT Cup e terminaram em segundo na geral, destacando a excelente performance da equipa.

“Foi um fim-de-semana difícil! Tivemos em ambas as corridas o handicap máximo, o que perante um plantel forte, nos causou algumas dificuldades. No entanto, tivemos um carro muito competitivo e delineámos uma boa estratégia que nos permitiu garantir dois triunfos na nossa classe, uma vitória e um segundo lugar à geral”, afirmou Leandro Martins.

Com estes resultados, o duo da RACAR Motorsport estendeu a sua vantagem no campeonato de pilotos, ostentando agora uma margem de sessenta e oito pontos – em cada evento estão quarenta e dois em jogo. “O nosso objetivo para este fim-de-semana era manter o comando do campeonato e isso foi amplamente conseguido, sendo até ultrapassado, uma vez que conseguimos aumentar a vantagem que temos para os nossos adversários. Foi um excelente trabalho de toda a equipa, que nos deu um carro competitivo e jogou muito bem estrategicamente. Estamos numa boa situação pontual e muito motivados para o resto da temporada”, concluiu Leandro Martins.

A próxima etapa do Campeonato de España GT realiza-se a 30 e 31 de agosto no Circuito de Monteblanco. No entanto, no próximo fim-de-semana Leandro Martins e Dieter Svepes disputam a quinta ronda do GT Cup Europe, que terá lugar no Circuit de Paul Ricard, França.